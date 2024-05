Aria condizionata addio? Ecco il sistema di climatizzazione adiabatica che consuma 5 volte meno energia

Caeli Énergie introduce un climatizzatore adiabatico che utilizza l'evaporazione dell'acqua per raffreddare gli ambienti, offrendo un'alternativa efficiente e a basso impatto ambientale rispetto ai sistemi tradizionali, con un significativo risparmio energetico e una riduzione dell'impronta carbonica

Negli ultimi anni, anche in Italia si è assistito a un incremento del numero di abitazioni dotate di aria condizionata, soprattutto nelle città più calde e nei mesi estivi. Questo aumento è dovuto sia all’aumento delle temperature medie, sia al miglioramento del tenore di vita che consente a più famiglie di installare sistemi di condizionamento, noti per essere grandi consumatori di energia e per riscaldare l’aria esterna, aggravando il problema del riscaldamento globale.

Caeli Énergie, una start-up francese, ha trovato una soluzione al problema in grado di rivoluzionare il mercato dei climatizzatori grazie al suo approccio basato sul raffreddamento adiabatico a punto di rugiada. Questa tecnologia sfrutta l’evaporazione dell’acqua per ridurre la temperatura dell’aria, un metodo naturale che avviene quando l’acqua passa da liquido a gas, generando freschezza. Il sistema, ideato da Rémi Pérony, co-fondatore e CEO dell’azienda, è particolarmente efficace: l’aria espulsa all’esterno è infatti più fresca di quella aspirata, migliorando l’efficienza del raffreddamento man mano che la temperatura esterna aumenta.

Punti di forza e sostenibilità ambientale

Il climatizzatore di Caeli Énergie non solo è innovativo, ma è anche progettato per essere rispettoso dell’ambiente. Utilizzando materiali riciclati e facilmente riciclabili, e operando senza gas frigorigeni, riduce significativamente il proprio impatto ecologico. Il dispositivo consuma fino a cinque volte meno energia rispetto ai climatizzatori convenzionali e vanta una riduzione dell’impronta carbonica dell’80% lungo tutto il suo ciclo di vita. La potenza di raffreddamento si attesta sui 2 kW, con un coefficiente di prestazione (COP) quattro volte superiore a quello di un sistema tradizionale.

Grazie al suo design elegante e compatto, il climatizzatore di Caeli Énergie si adatta perfettamente sia agli ambienti domestici che a quelli lavorativi. La sua capacità di integrarsi in spazi di diverse dimensioni, raffreddando aree da 20 a 40 m² con un’altezza standard di 2,5 metri, lo rende una soluzione ideale per un’ampia gamma di applicazioni. Nel 2023, l’azienda ha raccolto fondi per espandere la sua produzione e prepararsi al lancio sul mercato di questo climatizzatore rivoluzionario, offerto a un prezzo compreso tra 2.500 e 3.200 €, installazione inclusa.

Non vuoi perdere le nostre notizie?

Iscriviti ai nostri canali Whatsapp e Telegram

e Siamo anche su Google News, attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite

Fonte: Caeli-energie.com

Ti potrebbe interessare anche: