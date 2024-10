Tiny House: le bellissime case realizzate riciclando i vecchi container (con tanto di sauna e piscina incorporata)

Backcountry Containers propone un container trasformato in area benessere, con sauna e piscina idromassaggio, per godersi momenti di comfort e sostenibilità a casa propria

Le case-container sono molto più di una semplice tendenza: sono la perfetta fusione tra praticità, sostenibilità e design. Ma cosa succede quando un container marittimo si trasforma in un’oasi di relax? Backcountry Containers ha ideato uno spazio dove sauna e piscina idromassaggio convivono, creando un rifugio su misura per chi cerca benessere e comfort senza compromessi.

Questa realizzazione non è una semplice casa-container, bensì un container di 6,1 metri adibito ad area benessere completa, con un design innovativo che offre una sauna e una piscina con idromassaggio. L’obiettivo principale del progetto è creare uno spazio di relax in cui godere di momenti rigeneranti. In particolare, l’ambiente sauna, realizzato in legno di cedro con pareti a doghe, emana una piacevole atmosfera che richiama le tipiche saune svedesi, note per la loro semplicità e il contatto diretto con la natura. Grazie alle ampie finestre inserite nel design, è possibile osservare l’esterno mentre si vive appieno l’esperienza sauna.

Nella sezione piscina, accessibile tramite una scala in alluminio, è possibile immergersi in una vasca dalle dimensioni generose (2,1 m x 3,05 m), con acqua riscaldata da un sistema di riscaldamento a propano da 36,6 kW. Per coloro che amano l’idromassaggio, la piscina dispone di un sistema di riscaldamento e raffreddamento a inverter, che consente di alternare il piacere dell’acqua calda a quello di una piscina rinfrescante, offrendo un’esperienza versatile e adatta a ogni stagione.

La configurazione Plug and Play: relax immediato e senza complicazioni

Il container SaunaPlunge si distingue non solo per il design ma anche per la semplicità di installazione. Grazie alla configurazione Plug and Play, è possibile collocarlo nel proprio giardino e attivarlo rapidamente, collegando semplicemente il container alle utenze. Questa soluzione non solo facilita la messa in funzione ma rende il progetto accessibile a chi desidera installarlo senza interventi strutturali invasivi.

Per chi desidera un’area benessere privata, il SaunaPlunge rappresenta una scelta innovativa, ideale per chi cerca il massimo del comfort e della qualità. Il costo stimato per questa installazione è di circa 46.500 €, con un tempo di costruzione di circa 10 settimane dall’ordine ma sembra che non sia possibile beneficiarne in Italia.

Non vuoi perdere le nostre notizie?

Iscriviti ai nostri canali Whatsapp e Telegram

e Siamo anche su Google News, attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite

Fonte: Backcountrycontainers.com

Ti potrebbe interessare anche: