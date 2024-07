White is the new green: dipingere i tetti di bianco si conferma la miglior soluzione per contrastare il calore in città

Una nuova ricerca dell'UCL rivela che dipingere i tetti di bianco o coprirli con rivestimenti riflettenti è il metodo più efficace per raffreddare le città come Londra, superando tetti verdi, vegetazione a livello stradale e pannelli solari

Secondo uno studio condotto dai ricercatori dell’UCL, dipingere i tetti di bianco o ricoprirli con un rivestimento riflettente sarebbe più efficace nel raffreddare città come Londra rispetto ai tetti verdi, alla vegetazione a livello stradale o ai pannelli solari. Inoltre, l’uso estensivo del condizionamento d’aria riscalderebbe l’ambiente esterno fino a 1°C nel centro densamente popolato di Londra, hanno scoperto i ricercatori.

Lo studio, pubblicato su Geophysical Research Letters, ha utilizzato un modello climatico urbano tridimensionale della Greater London per testare gli effetti termici di diversi sistemi di gestione del calore urbano, sia passivi che attivi. Tra questi, i “tetti freschi” dipinti, i pannelli solari sui tetti, i tetti verdi, la vegetazione a livello stradale e l’aria condizionata durante i due giorni più caldi dell’estate del 2018, la più calda mai registrata.

Tetti bianchi: risultati e benefici ambientali

Lo studio ha rivelato che, se adottati ampiamente in tutta Londra, i tetti bianchi potrebbero ridurre le temperature esterne di circa 1,2°C in media, e fino a 2°C in alcune zone. Altri sistemi, come l’estesa vegetazione a livello stradale o i pannelli solari, offrirebbero un effetto di raffreddamento netto minore, solo di circa 0,3°C in media, sebbene offrano altri benefici ambientali. Allo stesso modo, mentre i tetti verdi offrono vantaggi come il drenaggio delle acque e l’habitat per la fauna selvatica, il loro effetto di raffreddamento netto sulla città è stato trovato trascurabile in media.

Altri studi hanno già dimostrato che i tetti bianchi sono tre volte più efficienti dei tetti verdi nel mantenere fresche le abitazioni, riflettendo la luce solare e contribuendo significativamente alla riduzione delle temperature interne ed esterne.

Un esempio interessante è l’iniziativa nelle isole Bermuda, dove un’azienda ha introdotto pannelli solari bianchi integrati con i tetti bianchi delle abitazioni. Questa soluzione non solo risponde a esigenze estetiche, ma migliora anche l’efficienza energetica dei pannelli grazie alla loro capacità di riflettere la luce solare, funzionando meglio in condizioni di calore elevato. Questa innovazione potrebbe estendersi ad altre regioni, spingendo ulteriormente l’adozione di soluzioni integrate per la gestione del calore urbano.

L’aria condizionata, che trasferisce il calore dall’interno degli edifici all’esterno, riscalderebbe l’ambiente urbano esterno di circa 0,15°C complessivamente, ma fino a 1°C nel centro di Londra. I ricercatori hanno anche scoperto che l’aumento della distribuzione delle unità di condizionamento dell’aria nel loro modello potrebbe essere interamente alimentato dai pannelli solari fotovoltaici se installati nella loro massima estensione.

Per valutare il potenziale pieno effetto di ciascun metodo, il team ha modellato ciascuno di essi come se fossero stati adottati il più ampiamente possibile in edifici residenziali, commerciali e industriali in tutta la Greater London. Il principale autore dello studio, il dottor Oscar Brousse (UCL Bartlett School Environment, Energy & Resources), ha dichiarato:

Abbiamo testato in modo completo diversi metodi che città come Londra potrebbero utilizzare per adattarsi e mitigare le temperature in aumento, e abbiamo scoperto che i tetti bianchi erano il modo migliore per mantenere le temperature basse durante le giornate estive estremamente calde. Altri metodi avevano vari benefici collaterali importanti, ma nessuno era in grado di ridurre il calore urbano esterno allo stesso livello.

Impatti del cambiamento climatico e possibili soluzioni

Con il cambiamento climatico in atto, i residenti nelle città sono particolarmente vulnerabili all’aumento delle temperature. Le città tendono a intrappolare il calore, inducendo l’effetto Isola di Calore Urbana che può portare a maggiore disagio e mortalità durante le ondate di caldo. Trovare modi per adattarsi o mitigare queste temperature in aumento è diventata una priorità per urbanisti e progettisti, che stanno esplorando metodi di raffreddamento passivi come i tetti bianchi, i tetti verdi e l’espansione della vegetazione urbana, nonché metodi attivi per gli interni degli edifici come l’aria condizionata.

Lo studio ha offerto ulteriori approfondimenti sulla gestione del calore urbano confrontando in modo completo diverse azioni comuni di mitigazione del calore, sia passive che attive. Riflettendo piuttosto che assorbendo il calore, i tetti bianchi offrono il doppio vantaggio di raffreddare non solo l’ambiente urbano esterno ma anche l’interno degli edifici.

Fonte: UCL

