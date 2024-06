Questo architetto ha costruito una vera casa da un vecchio cassonetto e ora paga solo 60 euro di affitto per vivere al centro di Londra

Harrison Marshall ha voluto affrontare il caro affitti in un modo particolare: costruendo una casa all’interno di un mini cassonetto che ha tutto il necessario per vivere comodamente

In una Londra sempre più cara e segnata dalla crisi abitativa, l’artista e imprenditore architettonico Harrison Marshall ha trovato una soluzione innovativa e sostenibile: vivere in una casa costruita all’interno di un cassonetto.

La sua “Skip House”, realizzata con le sue stesse mani, ha attirato l’attenzione dei media e del pubblico, diventando virale sui social media. Di lui avevamo già parlato, ma a distanza di oltre un anno vi annunciamo che sì, vive ancora qui e non ha certo intenzione di andarsene.

Marshall, stanco degli affitti esorbitanti della capitale britannica, ha costruito la sua minuscola abitazione in un container per rifiuti edili, trasformandolo in una casa funzionale e accogliente. La “Skip House” è dotata di tutto il necessario per vivere comodamente.

Ha infatti un letto a castello, una cucina e un piccolo bagno, tutti realizzati in legno per conferire un’atmosfera calda e accogliente. Il progetto ha richiesto poco più di un mese per essere completato, con Marshall che ha costruito una struttura in legno sopra il cassonetto.

Marshall vuole abbracciare uno stile di vita più sostenibile e minimalista

L’artista ha scelto di vivere in questo spazio ridotto non solo per protestare contro i costi elevati della vita a Londra, ma anche per adottare uno stile di vita più sostenibile e minimalista. La sua casa, completamente green, è stata ispirata dal design navale, con uno scafo in acciaio e una sovrastruttura in legno. Gli interni sono arredati con compensato e legno naturale colorato.

Marshall paga solo 60 euro di affitto al mese per vivere nel cuore di Londra, una cifra incredibilmente bassa rispetto agli standard della città. La sua iniziativa ha riscosso grande successo sui social media, con oltre 25 milioni di visualizzazioni su TikTok e un vasto seguito su Instagram, dove documenta la sua vita quotidiana nella “Skip House”. L’abitazione è diventata talmente popolare da essere inclusa in un tour a piedi della città.

Con la sua “Skip House”, Harrison Marshall intende stimolare una riflessione sull’uso degli spazi urbani e sulla necessità di trovare soluzioni abitative più sostenibili e dignitose. La sua creatività e ingegnosità dimostrano che, anche di fronte a una crisi abitativa, esistono modi alternativi per vivere in città reimmaginando gli spazi urbani.

