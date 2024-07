Un muro al posto del condizionatore: quando le pareti diventano un ingegnoso sistema di riscaldamento e raffrescamento che funziona senza elettricità

Il muro Trombe-Michel, l'innovativa soluzione solare passiva per riscaldare e raffreddare la tua casa in modo ecologico e sostenibile, riducendo notevolmente i costi energetici e contribuendo alla lotta contro i cambiamenti climatici

Avete mai pensato a quanto vi costa mantenere la vostra casa calda in inverno e fresca in estate? E se ci fosse un modo per ridurre drasticamente queste spese sfruttando l’energia solare? Il muro Trombe-Michel potrebbe essere la soluzione ideale.

Il muro Trombe-Michel prende il nome dai suoi due ideatori: l’ingegnere Félix Trombe e l’architetto Jacques Michel. Ispirato a un brevetto del 1881 dell’inventore Edward Morse (US246626A), il primo muro Trombe-Michel fu installato nella casa di Trombe a Odeillo, nei Pirenei Orientali.

Questo tipo di muro consiste in una parte interna in cemento e una parte esterna vetrata, rappresentando un’ottima alternativa per l’isolamento termico, particolarmente apprezzata nelle case bioclimatiche. Tuttavia, l’installazione è costosa e richiede l’intervento di professionisti specializzati.

Come funziona un muro Trombe-Michel?

Per costruire un muro Trombe-Michel è cruciale selezionare un’area esposta a sud, per massimizzare l’efficacia del sistema. Il muro è costituito da un materiale massiccio (cemento, mattone, pietra) per la parte interna, dipinto di nero o di un colore scuro per migliorare l’assorbimento del calore solare.

Davanti al muro viene installato un pannello trasparente di vetro o policarbonato, a pochi centimetri di distanza, che deve essere ben sigillato per consentire il passaggio della luce solare. Sono previste aperture in alto e in basso per permettere la circolazione dell’aria, che possono essere dotate di persiane per regolare il flusso d’aria. Nonostante l’efficienza del muro Trombe-Michel, il costo di installazione è elevato e i professionisti capaci di realizzarlo sono rari.

Il funzionamento del muro Trombe-Michel è semplice. Il sole riscalda il pannello di vetro, che trasferisce il calore al muro dipinto di nero. Questo calore viene accumulato durante il giorno e rilasciato lentamente all’interno della casa durante la notte, garantendo un riscaldamento passivo. Le aperture in alto e in basso permettono all’aria calda di entrare e a quella fredda di uscire, creando un ciclo di convezione che mantiene la temperatura interna confortevole.

Optare per il muro Trombe-Michel non solo consente di risparmiare sui costi energetici, ma rappresenta anche una scelta ecologica e sostenibile. Questo sistema di riscaldamento solare passivo riduce l’uso di combustibili fossili e le emissioni di CO2, contribuendo così alla lotta contro i cambiamenti climatici.

Fonte: MDPI

