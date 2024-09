Il cemento che respira: la soluzione a base di muschio che rigenera le città

Favorendo la crescita del muschio su edifici e superfici, Respyre integra la natura nelle città, creando spazi verdi autosufficienti e contribuendo a trasformare le città in ambienti vivi e respiranti

Le città moderne sono dominate da grattacieli e edifici in cemento che sovrastano i pochi spazi verdi rimasti. Questi terreni, un tempo rigogliosi di vegetazione che purificava corpo e mente, sembrano sempre più difficili da recuperare. Tuttavia, i custodi della natura stanno integrando le esigenze dell’architettura contemporanea con soluzioni innovative per rigenerare il verde nelle giungle di cemento. Tra questi pionieri troviamo Respyre.

Respyre, un’azienda olandese, ha sviluppato un particolare tipo di cemento e intonaco in grado di favorire la crescita del muschio su qualsiasi superficie. Ogni superficie ricoperta di muschio diventa un sistema respiratorio autonomo e naturale per la città.

Grazie alla loro soluzione, il muschio cresce sul cemento, contribuendo a trasformare le città in organismi vivi e respiranti. Questo approccio innovativo offre un’importante via per integrare il verde nell’ambiente urbano.

Come funziona

Il cemento bio-ricettivo di Respyre è stato progettato per favorire la crescita del muschio, grazie a una miscela specifica che conferisce al materiale porosità, capacità di ritenzione idrica, texture microporosa, acidità e altri nutrienti necessari.

Il muschio, a differenza di altre piante, utilizza rizoidali invece delle radici, che non danneggiano le superfici e richiedono meno risorse dal substrato in cui crescono, come spiega la stessa azienda:

Il nostro cemento bio-ricettivo crea un substrato ideale per i rizoidali del muschio, permettendo una crescita sana senza compromettere la struttura dell’edificio. Una volta collocato in un ambiente idoneo, il cemento bio-ricettivo facilita la crescita spontanea del muschio. Con i nutrienti aggiunti, il muschio cresce rapidamente e, se innestato, i risultati sono ancora più veloci. In pochi mesi, la superficie sarà completamente ricoperta e inizierà subito a fornire i suoi benefici.

Il processo di Respyre si articola in tre fasi: miscelazione, colata e applicazione. La soluzione può essere utilizzata come intonaco, come elemento prefabbricato o colato direttamente in loco. Questo prodotto può essere facilmente applicato su strutture esistenti e integrato in nuovi progetti, rappresentando una soluzione economica per portare la natura nell’ambiente urbano.

Respyre

