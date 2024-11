Dimentica il classico cemento, ecco il calcestruzzo ecologico con zeolite e granito (utilizzato per la prima volta in un grattacielo)

Il granito rivoluziona l’edilizia sostenibile: l'azienda C-Crete ha infatti lanciato il primo cemento neutro in carbonio, senza compromettere qualità e costi

Il calcestruzzo, composto da aggregati come sabbia e ghiaia, acqua e cemento, rappresenta una delle maggiori fonti di emissioni di CO2 a causa del processo produttivo del cemento stesso. Questo materiale viene generalmente prodotto mescolando circa l’80% di calcare e il 20% di argilla, che vengono successivamente frantumati e portati a temperature fino a 1450 °C. L’elevato consumo energetico necessario in questa fase genera una quantità significativa di anidride carbonica, contribuendo in modo sostanziale all’inquinamento atmosferico.

Per ridurre l’impatto ambientale del cemento, si stanno sperimentando nuove materie prime. Tra queste, vi avevamo già parlato di C-Crete Technologies e del suo rivoluzionario cemento ecologico che mira a ridurre l’impatto ambientale nell’edilizia. Utilizzando granito e zeolite, questa startup è riuscita a produrre un calcestruzzo che non solo elimina le emissioni di CO₂, ma le assorbe durante il suo ciclo di vita.

Un materiale innovativo che può davvero cambiare il modo in cui pensiamo al cemento, con prestazioni elevate e un impatto ecologico decisamente inferiore rispetto ai cementi tradizionali. A differenza del calcare, il granito non necessita di elevate temperature per essere lavorato, eliminando quindi il bisogno di combustibili fossili e azzerando le emissioni di CO2 durante la produzione.

Proprietà del cemento a base di granito e prestazioni

Il cemento a base di granito presenta caratteristiche simili a quelle del cemento Portland, ma senza le emissioni tipiche di quest’ultimo. Il granito, essendo ricco di silicio, alluminio e calcio, non contiene carbonio e non lo rilascia durante la lavorazione. Questo cemento raggiunge una resistenza alla compressione superiore a 5.000 PSI, mantenendo standard di durabilità e caratteristiche tecniche come lavorabilità e tempi di presa analoghi a quelli dei cementi tradizionali. Grazie all’abbondanza del granito, la sua produzione non dovrebbe comportare problematiche di disponibilità o di costo, risultando quindi una soluzione sia sostenibile che economicamente accessibile.

Grazie a questa caratteristica, il cemento in granito di C-Crete è stato utilizzato per la costruzione di una lastra di calcestruzzo di circa 9,2 metri cubi in un edificio a New York, più precisamente nel nuovo quartier generale di JPMorgan Chase a Manhattan. Questo grattacielo, destinato a diventare uno dei nuovi simboli della città, si sta costruendo con un’alternativa che garantisce zero emissioni. L’obiettivo di C-Crete è di continuare a sfruttare risorse come il granito, abbondanti nella crosta terrestre, per produrre cemento sostenibile e privo di carbonio.

Fonte: C-Crete Technologies

