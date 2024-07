Blu Green Roof: così lo storico edificio De Doelen di Rotterdam diventa scrigno di biodiversità con quasi 100 specie di piante

Il Blue Green Roof di Rotterdam su De Doelen combina vegetazione e gestione delle acque piovane, contribuendo alla sostenibilità e biodiversità urbana

Nel cuore di Rotterdam, il famoso edificio De Doelen dedicato a concerti e conferenze, ha subito una trasformazione che sta attirando l’attenzione di tutto il mondo. Con l’installazione del Blue Green Roof, un tetto che unisce vegetazione e tecnologia avanzata per la gestione delle acque piovane, questo centro culturale non è solo un esempio di innovazione architettonica, ma anche un modello di sostenibilità urbana.

Il Blue Green Roof copre un’area di oltre 2.500 metri quadrati, equivalente a dieci campi da tennis dul tetto di quella che è considerata la seconda più grande sala concerti dell’Olanda. Questo tetto non solo immagazzina acqua, ma contribuisce anche a raffreddare gli ambienti e migliorare la qualità dell’aria, contrastando il surriscaldamento urbano e riducendo l’inquinamento, come spiegato da Franco Villa, Country Manager di Derbigum Italia:

Il Blue Green Roof raccoglie l’acqua piovana durante i forti acquazzoni e contribuisce al raffreddamento quando fa caldo un tetto multifunzione, che non si limita a svolgere un ruolo di copertura ma contribuisce a rendere la città più sostenibile. Ovviamente, quando si sceglie di realizzare un tetto del genere, è importante avere un manto di copertura adeguato, non solo impermeabile ma anche resistente alle radici.

Vantaggi e caratteristiche del Blue Green Roof

Il sistema di gestione delle acque piovane del Blue Green Roof può immagazzinare fino a 300 metri cubi d’acqua, pari a circa 2000 vasche da bagno. Questo sistema previene l’allagamento durante le piogge intense e fornisce una riserva d’acqua per irrigare le piante nei periodi di siccità. Inoltre, la vegetazione del tetto contribuisce a raffreddare l’edificio, migliorando l’efficienza energetica.

Il tetto ospita 84 specie di piante native, inclusi fiori, erbe e arbusti, attirando così api, farfalle e uccelli. Cinque grandi hotel per insetti sono stati installati per promuovere ulteriormente la biodiversità. Il tetto, progettato da Kraaijvanger Architects, non solo rende l’edificio più verde, ma offre anche spazi per attività educative, sociali e culturali su una piattaforma in legno di 480 metri quadrati.

Il progetto del Blue Green Roof di De Doelen fa parte dell’iniziativa internazionale “7 Square Endeavour”, che mira a rendere le aree urbane pronte per il futuro, contrastando gli effetti negativi dell’urbanizzazione come inquinamento, stress termico e allagamenti.

Non vuoi perdere le nostre notizie?

Iscriviti ai nostri canali Whatsapp e Telegram

e Siamo anche su Google News, attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite

Fonte: UE

Ti potrebbe interessare anche: