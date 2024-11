Non hai il balcone? Arriva il sistema modulare per costruirlo già predisposto per il fotovoltaico

Arriva il balcone modulare prefabbricato che integra produzione di energia rinnovabile, sistemi di ventilazione e un energy manager intelligente. Il sistema, rapido da installare, offre nuove possibilità di spazi esterni per abitazioni.

Un balcone modulare dotato di dispositivi per la produzione di energia rinnovabile.

Per far fronte al caro bollette e alla necessità di produrre energia da fonti rinnovabili, molte persone stanno ricorrendo a dispositivi fotovoltaici da balcone. Ma chi non dispone di questo spazio deve rinunciare per sempre a questa opportunità? Una soluzione è offerta da un centro di ricerca che ha sviluppato un sistema conforme alle norme abitative dei Paesi Baschi, con la speranza che un giorno possa essere disponibile anche nel nostro Paese.

Tecnalia, uno dei principali centri di ricerca e sviluppo tecnologico in Europa, con sede in Spagna, è impegnato nell’innovazione in settori come energia, edilizia, salute, mobilità, industria e trasformazione digitale. I ricercatori del centro hanno recentemente svelato un progetto dedicato alle abitazioni esistenti: un balcone modulare prefabbricato.

Il progetto mira a sviluppare un prodotto industrializzato che integri sistemi per la generazione di energia rinnovabile, sistemi di ventilazione e un energy manager intelligente, oltre a offrire la possibilità di aggiungere spazi esterni per le abitazioni sprovviste di balconi.

Denominato Balin, il sistema modulare è già stato progettato, prodotto, installato e testato. Una volta commercializzato, sarà il primo balcone prefabbricato a rispettare i requisiti normativi (al momento validi solo per la regione Basca) per l’installazione su edifici esistenti, con funzionalità aggiuntive come la produzione di energia rinnovabile e l’integrazione di impianti termici per riscaldamento, ventilazione e acqua calda sanitaria.

Il progetto coinvolge un consorzio di aziende basche, Tecnalia sottolinea che il balcone sarà venduto a un prezzo accessibile grazie al sostegno del programma Hazitek dell’Agenzia per lo sviluppo delle imprese basche.

