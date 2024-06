Attenzione a queste uova rosa: se le vedi nel tuo giardino, chiama le autorità

Le uova rosa sono le larve della lumaca mela, un animale infestante e pericoloso per le coltivazioni e gli habitat naturali.

Si presentano come un ammasso di grappoli rosa, simili a gelatine o caramelle, le larve di un animale pericoloso ed infestante: stiamo parlando della lumaca mela, specie invasiva originaria del Sud America, un essere decisamente pericoloso per coltivazioni ed ecosistemi acquatici, per questo vietata in Europa.

Lumaca mela: un pericolo per ambiente e colture

Appartenente al genere Pomacea, la lumaca mela è una specie acquatica dotata di straordinarie capacità adattative, che le consentono di respirare al di fuori dell’acqua: saranno proprio gli spazi esterni, tra cui tronchi d’albero, steli di piante, in mezzo all’erba o su delle pietre, i depositari delle caratteristiche uova rosa, le quali impiegheranno circa 40 giorni per schiudersi.

Con la schiusa delle uova, avremo dei piccoli esemplari di lumaca mela, pronti a invadere l’ambiente circostante: sebbene non rappresentino un pericolo diretto per l’uomo, queste lumache sono estremamente dannose per l’agricoltura, in particolare per le coltivazioni di riso, ma anche per l’habitat naturale, in particolare quelli acquatici (le larve rosa, solitamente, vengono deposte accanto a fonti d’acqua).

Una delle ragioni principali per cui la lumaca mela è così pericolosa è l’assenza di predatori naturali nelle aree in cui è stata introdotta. Tale mancanza di nemici naturali, unita alle spiccate caratteristiche di voracità e resistenza, rende le lumache mele particolarmente distruttive: si nutrono principalmente di piante acquatiche e terrestri, alghe e detriti vegetali, ma possono sopravvivere senza cibo anche per vari mesi.

Come già osservato, un simile comportamento alimentare le rende una minaccia seria per le coltivazioni agricole e per gli ecosistemi acquatici.

La direttiva europea sulla lumaca mela

La legislazione dell’Unione Europea riconosce la lumaca mela come un organismo nocivo da quarantena, secondo quanto stabilito dalla decisione 2012/697/UE.

La normativa impone agli Stati membri di prendere misure preventive e di controllo per evitare la diffusione di una specie altamente invasiva: in particolare, si sottolinea l’obbligatorietà dell’istituzione di una serie di zone delimitative, finalizzate alla completa eradicazione del genere Pomacea e al monitoraggio continuo della zona.

Cosa fare alla vista delle uova rosa

In caso di avvistamento delle famose uova rosa, bisognerà agire rapidamente e prendere contatto con le autorità: la direttiva europea 2012/697/UE sottolinea l’importanza di segnalare immediatamente la presenza delle lumache mela alle autorità competenti, come il Servizio Fitosanitario Nazionale o Regionale. Ricordate che la tempestività della segnalazione può fare la differenza nella lotta contro la diffusione di una specie così dannosa ed invasiva.

Per chiunque dovesse trovare questi grappoli di uova rosa nel proprio giardino o in prossimità di fonti d’acqua, la raccomandazione è chiara: non toccare le uova e contattare subito le autorità.

