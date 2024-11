Pavimenti laminati, tra estetica e sostenibilità

Ricorda il parquet, ma la sua manutenzione è molto più semplice e il costo decisamente più contenuto. Oltre a questo, è una scelta sostenibile. Stiamo parlando del laminato, soluzione versatile e funzionale per la realizzazione di pavimenti resistenti e dal forte impatto visivo.

I pavimenti laminati sono soluzioni molto pratiche e di facile installazione, e si adattano alla perfezione alla maggior parte degli ambienti domestici, dal salotto alla camera da letto dei più piccoli. Venduti in listoni di dimensioni e spessori differenti, imitano alla perfezione le diverse essenze del legno.

In questo articolo andremo a scoprire i vantaggi di questo materiale, i fattori che lo rendono una scelta sostenibile e cercheremo di capire come individuare quello migliore per ogni stanza della propria casa.

Pavimenti laminati: cosa sono

Quando si parla di pavimenti laminati si fa riferimento alle pavimentazioni realizzate con listoni di laminato, un materiale multistrato composto da una parte inferiore in materiale plastico, una centrale composta da fibre di legno sottoposte a pressatura e una superiore e visibile realizzata con un materiale stampato. Questa superficie è infine protetta dall’overlay, un film protettivo e trasparente, il quale rende la superficie resistente a graffi e usura.

Visivamente simili ai listoni di parquet, quelli in laminato non devono essere confusi con essi. La differenza principale risiede nel fatto che, mentre i primi sono realizzati con uno strato di legno nobile spesso almeno 2,5 millimetri, i secondi non presentano questo strato nobile, ma solo, come visto, una parte centrale in legno pressato. Naturalmente, questa differenza fa in modo che i due materiali possiedano caratteristiche molto diverse e richiedano differenti tipi di manutenzione.

Quali vantaggi offrono

Passando ad analizzare i vantaggi offerti dai pavimenti laminati, non è possibile non citare, prima di tutto, la grande facilità di installazione e la possibilità di posizionare i listoni su un pavimento preesistente, senza necessità di rimuoverlo. Questi due vantaggi rendono il laminato una scelta perfetta per chi desidera sostituire rapidamente e con poca spesa il vecchio pavimento, donando all’ambiente un look totalmente nuovo senza grandi interventi di ristrutturazione. Oltre a questo, è utile sapere che, se si dispone di sufficiente manualità, è anche possibile montare in autonomia il nuovo pavimento.

Altri interessanti vantaggi riguardano l’elevato livello di resistenza, dipendente principalmente dalla qualità dello strato protettivo di overlay. Grazie a questo, i pavimenti laminati possono durare a lungo nel tempo e resistere alla perfezione a calpestio, abrasione e graffi. Alcuni modelli sono inoltre resistenti anche all’acqua e all’umidità e, per questo motivo, possono essere installati senza problemi anche nelle cucine e nei bagni.

I vantaggi non si riducono certo alla facilità di installazione e alla resistenza, ma riguardano anche la facilità di manutenzione e pulizia della superficie, la quale non richiede l’uso di prodotti particolari e può essere effettuata con i normali detergenti per pavimenti, e l’ampia scelta di effetti legno disponibili.

Perché il laminato è una scelta green

Come anticipato nell’introduzione, i pavimenti in laminato, oltre a offrire innumerevoli vantaggi, sono anche ecosostenibili. Questa caratteristica deriva, in primo luogo, dalla presenza di fibre di legno pressate, riciclabili e ricavate anche da scarti di lavorazione. I prodotti più green sono riconoscibili grazie alle certificazioni internazionali acquisite, relative all’impiego di legno proveniente da foreste gestite in modo attento e sostenibile.

I listoni di laminato, potendo essere installati a incastro, dunque senza l’uso di collanti, risultano ancora più ecologici. Per finire, i migliori prodotti risultano anche sicuri per la salute e hanno un impatto molto contenuto sull’inquinamento dell’aria degli ambienti domestici.

Come scegliere i listoni di laminato per la propria casa

Arrivati a questo punto, è naturale domandarsi quali aspetti può essere utile valutare per individuare i listoni più adatti ai singoli ambienti della propria casa.

La scelta deve tenere conto delle specifiche necessità di ogni stanza. Ad esempio, nel caso del bagno e della cucina sarà opportuno puntare su listoni resistenti all’umidità, mentre per il salotto sarà opportuno preferire una tipologia innanzitutto resistente al calpestio. Per quanto concerne la stanza dei più piccoli, più che la scelta dei listoni, a fare la differenza potrebbe essere il metodo di installazione. In particolare, per ridurre il rumore, potrebbe risultare utile posizionare sotto il pavimento dei materassini fonoassorbenti.

Per individuare facilmente quelli giusti, è possibile ricorre al web e, in particolare, effettuare una ricerca su shop online molto forniti come Leroy Merlin. Questi siti offrono un’ampia scelta di pavimenti laminati differenti per colore, spessore, proprietà tecniche e certificazioni acquisite. Per scoprire le caratteristiche dei listoni di proprio interesse, è sufficiente consultare le schede tecniche nelle quali vengono riportati dati molto importanti come la dimensione dei listoni, la resistenza all’acqua e all’umidità, le proprietà antiscivolo e di isolamento acustico, la classificazione di reazione al fuoco, il livello di resistenza al calpestio e ai graffi, e altro ancora.