Addio al propano: il futuro del barbecue è grigliare con… l’acqua!

Arriva il barbecue a idrogeno di ION Fuel: come questa tecnologia migliora il sapore del cibo e riduce l'impatto ambientale, portando sostenibilità e efficienza nelle tue grigliate

Una nuova rivoluzione è pronta a trasformare le vostre grigliate! Immaginate di poter cucinare all’aperto senza l’odore sgradevole del gas e senza inquinare l’ambiente. Grazie a ION Fuel, tutto questo diventa realtà con il loro innovativo barbecue alimentato a idrogeno.

Questa innovazione promette di migliorare il gusto del cibo grigliato e di ridurre l’impatto ambientale, offrendo una valida alternativa ai tradizionali barbecue a gas.

Un nuovo standard per la cucina all’aperto con il BBQ a idrogeno

Il barbecue a idrogeno rappresenta una vera rivoluzione per chi ama cucinare all’aperto. Questa innovazione consente di mantenere il sapore autentico del cibo, senza il retrogusto sgradevole dei combustibili fossili come il gas naturale e il propano. Una delle caratteristiche principali di questo barbecue è la produzione di vapore acqueo come sottoprodotto, garantendo che il cibo risulti più naturale e succoso.

La fiamma generata dall’idrogeno è di un colore azzurro pallido, quasi invisibile alla luce del giorno, ma ben visibile di notte. Questo non solo rende l’esperienza di cottura più sicura, ma contribuisce anche a un ambiente di cottura più pulito, riducendo le impurità nell’aria e sulla superficie di cottura.

Il design del barbecue a idrogeno è stato pensato per essere accessibile e conveniente per l’uso quotidiano. Il serbatoio di idrogeno è paragonabile per dimensioni a un serbatoio di propano da 9 kg e ha una pressione massima di 14 bar, garantendo la sicurezza dell’utilizzatore. Inoltre, la tecnologia avanzata permette di generare idrogeno ad alta pressione direttamente sul luogo di utilizzo, eliminando i costi di trasporto e compressione associati alla produzione centralizzata.

I benefici per consumatori privati e commerciali

Questo barbecue è progettato per essere conveniente per i consumatori domestici e abbastanza versatile da scalare per le esigenze di cucine commerciali. Questa innovazione consente una produzione decentralizzata di idrogeno, eliminando la necessità di compressori e riducendo significativamente i costi energetici. Grazie alla membrana a scambio protonico (PEM) integrata, il barbecue può generare idrogeno ad alta pressione in modo sicuro ed efficiente.

I vantaggi non si limitano all’uso domestico. Le applicazioni commerciali sono molteplici, e il sistema può essere utilizzato per riscaldamento domestico, produzione di metanolo, sostituzione dei sistemi di batterie domestiche con generatori a idrogeno, stoccaggio di energia mobile e off-grid e rifornimento di celle a combustibile a idrogeno.

Secondo i ricercatori del Regno Unito, un tipico barbecue estivo per quattro persone rilascia più gas serra di un viaggio in auto di 130 km. Il sistema di barbecue a idrogenol mira a ridurre tali impatti ambientali, rendendo la cucina all’aperto più sostenibile.

Per chi è interessato a questa innovazione, il barbecue a idrogeno di ION Fuel sarà disponibile per l’acquisto direttamente attraverso il sito web dell’azienda e presso i principali rivenditori di articoli per la casa e giardinaggio. Il prezzo del barbecue a idrogeno sarà competitivo rispetto ai modelli di alta gamma di barbecue a gas, con un costo iniziale stimato intorno ai 1.200-1.500 euro. Questa cifra comprende il serbatoio di idrogeno e tutte le componenti necessarie per il funzionamento del sistema.

Fonte: ION Fuel

