Una start-up reinventa lo scopino con un accessorio più igienico (senza setole né porta scopino)

Clooubrush, la start-up tedesca che rivoluziona la pulizia del WC con una spazzola innovativa e più ecologica in grado di utilizzare la pressione dell'acqua per un'igiene impeccabile

Tra le faccende domestiche, una delle meno amate è senza dubbio la pulizia della tazza del WC. Chi può dire di apprezzare quel momento in cui, guanto alla mano, ci si immerge nel pulire i bordi incrostati di calcare? Le spazzole per WC spesso si rivelano inefficaci e fragili, mentre i prodotti chimici, nonostante le promesse, non rimuovono adeguatamente i residui. Tuttavia, una start-up tedesca, Clooubrush, sta cambiando le carte in tavola con una spazzola innovativa attualmente in campagna su Kickstarter. Vediamo di cosa si tratta e come funziona.

In Germania, Clooubrush ha introdotto un dispositivo rivoluzionario per la pulizia delle toilette. La campagna di crowdfunding su Kickstarter ha già raccolto quasi 34.000 €, superando di gran lunga l’obiettivo iniziale di 1.800 €. Questa nuova spazzola, che si fissa accanto al WC, elimina la necessità del tradizionale scopino e del suo poco igienico portaspazzole, promettendo un’igiene senza contatto e un approccio ecologico.

Un dispositivo innovativo con pulizia a pressione d’acqua

Secondo Clooubrush, questo dispositivo ridefinisce gli standard di igiene per il WC grazie alla sua progettazione innovativa e alla tecnologia brevettata. Sebbene i dettagli tecnici siano riservati, sembra che Clooubrush utilizzi esclusivamente la pressione dell’acqua per una pulizia accurata e igienica, a differenza delle spazzole tradizionali.

Clooubrush rappresenta un’opzione più ecologica rispetto allo scopino tradizionale per diversi motivi. Prima di tutto, la spazzola è realizzata in plastica riciclata, riducendo l’impatto ambientale dei materiali utilizzati. In secondo luogo, la soluzione detergente distribuita dal dispositivo è biodegradabile, evitando l’uso di prodotti chimici nocivi che possono inquinare l’acqua e il suolo. Infine, la durata prolungata della spazzola riduce la necessità di sostituzioni frequenti, contribuendo a diminuire i rifiuti plastici.

La spazzola Clooubrush è attualmente in preordine su Kickstarter al prezzo scontato di 49 € invece di 78 €, con una riduzione del 54% rispetto al prezzo di vendita previsto dopo la consegna, fissata per dicembre 2024. Se il dispositivo mantiene le promesse, potrebbe rappresentare una vera rivoluzione nella pulizia delle toilette, sia domestiche che pubbliche. Il concetto di non dover più toccare nulla, utilizzando solo una spazzola che spruzza acqua ad alta pressione, potrebbe davvero fare la differenza.

Non vuoi perdere le nostre notizie?

Iscriviti ai nostri canali Whatsapp e Telegram

e Siamo anche su Google News, attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite

Fonte: KickStarter

Ti potrebbe interessare anche: