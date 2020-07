Sabau Beach: a Sabaudia inaugurata la spiaggia dedicata ai cani, una delle poche in Italia in un parco nazionale

Una spiaggia lunga 80 metri e tutta dedicata ai cani. È stata appena inaugurata a Sabaudia, in provincia di Latina, la Sabau Beach. La splendida località del Lazio è sempre più dog friendly.

Ad inaugurarla ieri è stata l’assocazione “Mondocane” di Borgo Vodice che gestisce il tratto di spiaggia. Si tratta di una vera e propria rarità visto che la spiaggia dedicata ai cani, o meglio il tratto di spiaggia, ricade anche all’interno di un Parco nazionale, quello del Circeo. È una delle poche località che racchiude tutte queste caratteristiche.

“Un servizio importante per i bagnanti che vogliono trascorrere le loro vacanze senza rinunciare alla compagnia dei loro amici a quattro zampe. Si tratta di un’ulteriore e preziosa proposta dal valore civico e funzionale anche per ampliare e diversificare l’offerta turistica del Parco nazionale che si apre ad un pubblico con esigenze ed aspettative particolari, favorendo un turismo concepito in questo caso a misura della coppia uomo-cane” spiega l’Ente Parco del Circeo.