Pitbull abbandonato sul terrazzo e salvato dai vigili si vendica azzannando i proprietari

Un uomo e suo figlio decidono (non si sa perché) di lasciare il proprio cane, un pitbull, in terrazzo in evidente stato di abbandono, sotto il sole e tra i suoi escrementi. Allertati dai vicini, i vigili lo salvano ma, una volta libero, l’animale decide di vendicarsi aggredendo i suoi proprietari.

È accaduto a Sanremo dove il pitbull, che si trovava sul terrazzo da giorni, è stato notato da alcuni vicini. Il cane, infatti, seppur parzialmente coperto da delle canne di bamboo che circondavano il terrazzo, si faceva notare e a causa del caldo si iniziava a sentire anche l’odore dei suoi escrementi.

Fortunatamente delle persone attente e coscienziose hanno segnalato la cosa alla municipale che è prontamente intervenuta in difesa dell’animale. Non si aspettavano però di certo che, una volta libero, questo si vendicasse.

Il pitbull invece ha deciso di azzannare i suoi proprietari, un uomo di 78 anni e suo figlio di 23, che l’avevano lasciato soffrire sotto il sole. Il cane è letteralmente impazzito e, per evitare che ferisse anche gli agenti, è stato chiuso in casa fino a quando un veterinario non è riuscito a sedarlo con una cerbottana grazie anche alla collaborazione dei vigili del fuoco che l’hanno fatto salire sul terrazzo con l’autoscala.

Con ferite abbastanza gravi sulle braccia, i due proprietari sono stati portati al Pronto soccorso ma questo non servirà ad evitargli una denuncia per maltrattamento di animale.

Ora il cane è in custodia presso la Asl dove sono in corso le dovute analisi, in particolare si deve capire se ha rabbia o altre malattie. Non si sa però che fine farà il pitbull, speriamo che non paghi lui per la scorrettezza e la crudeltà dei suoi proprietari.

Fonte: Il Secolo XIX

Leggi anche: