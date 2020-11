‘Per favore adottatelo’, il cane abbandonato su una panchina con un biglietto che ha mobilitato il web

Abbandonato su una panchina a Città del Messico, questo cucciolo ha suscitato scalpore sui social media. Accanto a lui qualcuno aveva lasciato un biglietto dove c’era scritto a mano:

“Per favore, vi chiedo di adottare questo cucciolo e di prendervi cura di lui. Lasciare qui il mio cucciolo mi fa molto male, ma ho deciso di lasciarlo perché i miei parenti abusavano di lui e mi faceva sempre male vederlo in queste condizioni. Quindi se leggete questo e sentite il vostro cuore battere, per favore adottatelo e prendetevene cura e in caso contrario lasciate il biglietto al suo posto perché gli altri lo leggano e lo adottino.