L’irriverente e divertentissimo calendario di un rifugio per aiutare i bulldog abbandonati a trovare casa

Ci sono regali e regali. E poi ci sono quelli che “spaccano“, belli, divertenti e solidali. Come il calendario 2020 “Dad Bods and Rescue Dogs” che non a caso si è rivelato un autentico successo fin da subito. Simpatico, esilarante e con un nobile scopo: aiutare i cani bisognosi che cercano casa. Lo ha ideato Lucky Bulldogs Rescue, organizzazione di salvataggio per Bulldog e cani brachicefali, ovvero con muso corto, di Council Bluffs, Iowa.

Questi cani, come bulldog francesi, ma anche carlini sono molto “di moda” , ma anche molto problematici a livello di salute e i loro proprietari finiscono spesso per liberarsene

Il calendario è così speciale perché protagonisti non sono solo gli adorabili cani ma anche il volontario del rifugio, Lyndsey Wright, e i suoi simpaticissimi amici. Gli scatti sono a tal punto divertenti e originali da essere diventati virali in brevissimo tempo.

Ne hanno già venduti oltre 550, e il loro costo va dai 20 ai 25 dollari a seconda delle dimensioni. La missione è chiara: salvare più cani brachicefali possibile riabilitandoli dopo esperienze tragiche e dandoli in adozione a famiglie amorevoli. L’organizzazione si focalizza soprattutto su Bulldog inglesi, Bulldog francesi, Carlini, Boston Terrier e altre razze dal naso corto.

Ecco tutti i mesi da gennaio a dicembre! E se volete acquistarlo per farvi o fare un regalo lo trovate qui.

Photo Credit: Lucky Bulldogs Rescue