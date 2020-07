Cani annusa Covid-19 in Germania, fiutano la malattia con una precisione dell’80%

Alcuni paesi stanno sperimentando l’uso di cani per fiutare la presenza del coronavirus nei pazienti. Adesso si aggiunge anche la Germania che ha avviato un progetto nato dalla collaborazione tra esercito e università veterinaria di Hannover.

Non è una novità che alcuni cani specificatamente addestrati siano in grado di rintracciare le malattie. Questi sono capaci di rilevare la presenza di esplosivi o droghe, ma anche di annusare vari tumori o l’imminente ipoglicemia dei diabetici.

Ora si cerca di utilizzare la stessa tecnica anche per “scovare” la presenza di Covid-19. Ad avviare una sperimentazione in merito è stato per primo il Regno Unito.

Ora un programma simile è partito anche in Germania. Qui è nata l’idea di un progetto di ricerca in collaborazione tra l’Università di Medicina veterinaria di Hannover e il centro di addestramento della Bundeswehr (gestito dall’esercito) a Ulmen. Qui solitamente si addestrano cani da servizio per diversi tipi di operazioni tra cui gli interventi in caso di inondazioni o incendi boschivi.

Al nuovo progetto partecipano 10 cani di razze diverse: pastori tedeschi, spaniel e retriever, tutti impegnati ad imparare a rilevare il virus SARS -CoV-2.

Finora, i cani hanno fiutato campioni di saliva da persone infette in cui i virus erano stati resi chimicamente innocui. Dopo aver completato con successo questa serie di esperimenti, il prossimo ostacolo da superare sarà quello di annusare il coronavirus attivo nella saliva umana.

“Con un tasso di successo dell’80% circa, i ricercatori di Ulmen sono sulla buona strada per continuare con successo il progetto” ha dichiarato un portavoce della scuola per cani del Bundeswehr al giornale tedesco Berliner Zeitung.

Al momento le aspettative sono alte e quanto finora ottenuto è buono. Per avere risultati affidabili e definitivi, però, si dovrà aspettare ancora qualche settimana.

Fonti: Bundesregierung / Berliner Zeitung

