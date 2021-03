Continuava a intrufolarsi nel negozio per rubare un unicorno, ora il cane randagio ha il suo peluche e un nuovo inizio

Sisu, un cane randagio del North Carolina, ha fatto irruzione in questo negozio per ben 5 volte, provando a rubare sempre lo stesso peluche, un unicorno viola grande e morbidoso e quando la sicurezza ha chiamato il servizio di controllo degli animali, l’agente prima di affidarlo alle cure di un rifugio, glielo ha comprato! Ora entrambi cercano casa.

Questo cane pitbull abbandonato, vagava per le strade e da giorni continuava a intrufolarsi in un grande magazzino Dollar General di Kenansville, in North Carolina, aspettando che i clienti entrassero dalla porta scorrevole per dirigersi al reparto giocattoli e prendere un peluche a forma di unicorno. E più veniva accompagnato fuori e più il cane rientrava. Fino a che non sono stati chiamati i servizi per il controllo degli animali. Ma quando Samantha Lane, “l’accalappiacani” è giunta in negozio è stata talmente toccata dalla devozione dimostrata da Sisu che ha tirato fuori 10 dollare e gli ha comprato il tanto desiderato peluche.

Dopo il generoso gesto e vicino al suo “amico”, il cane è stato felice di seguire Lane che ha accompagnato entrambi in un rifugio per animali , il Duplin County Animal Services . Ed è proprio lì che è stato chiamato dai volontari e lavoratori Sisu, in onore del personaggio del drago nel nuovo film della Disney, Raya and the Last Dragon .

“L’unica cosa che possiamo pensare è che provenisse da una casa in cui aveva uno o più bambini di peluche simili in casa” – ha dichiarato Joe Newburn del Duplin County a People. Il rifugio ha pubblicato una foto del cucciolo e del suo unicorno sulla loro pagina facebook con scritto:

“Questo è ciò che accade quando entri costantemente nel Dollar General per rubare l’unicorno viola che hai rivendicato ma poi fai chiamare il controllo degli animali per rinchiuderti per il tuo furto, ma l’ufficiale acquista il tuo oggetto per te e lo porta con te. ”

Con l’obiettivo di trovare una casa a Sisu e al suo unicorno, perché ovviamente ora sono un pacchetto unico!

Della serie, i cani possono essere i migliori amici dell’uomo, ma, a quanto pare, anche un unicorno di peluche può diventare il miglior amico di un cane.

Fonte: Duplin County Animal Services