Quanto spesso porti a spasso il tuo cane? Sicuro di camminare abbastanza con lui?

La passeggiata con il cane è un momento importante per il pet. Scopriamo tutto quello che occorre sapere per il benessere di Fido

Per molti cani, fare una passeggiata può essere il momento clou della giornata. Ma ci sono alcune cose da tenere a mente, perché il bisogno di esercizio dei cani varia a seconda della loro età, taglia e razza. Dovresti anche scegliere attività che si adattino alla personalità, alle condizioni mediche e agli interessi del tuo pet. Ecco alcuni consigli utili per capire quanto spesso e come passeggiare con Fido.

Quanto spesso dovresti portare a spasso il tuo cane

I cani, proprio come gli umani, se svolgono un regolare esercizio cardiovascolare si mantengono in salute. La maggior parte dei cani adulti ha bisogno da 30 minuti a due ore di esercizio al giorno, tuttavia, la quantità esatta è dettata da una varietà di fattori tra cui età, razza, taglia e stato di salute generale.

Quando si tratta di portare a spasso il cane, la moderazione è fondamentale in quanto troppo esercizio non fa bene, specialmente se il pet è di razza piccola, brachicefalica, oppure si tratta di un cane anziano con una condizione medica che lo rende debole e particolarmente delicato. Sarebbe sempre meglio consultare il veterinario per sviluppare un piano di esercizi specifico.

Per alcuni cani, inoltre, una passeggiata quotidiana potrebbe essere troppo eccitante. Infatti, spesso può accadere che alcuni pet siano sovrastimolati o stressati dalle passeggiate, specialmente se vivono in un ambiente urbano e una volta fuori casa trovano nuovi suoni, rumori, persone e attività travolgenti. E’ preferibile, soprattutto in caso di cani più sensibili, cercare altri modi per mantenerli attivi anche in casa, ad esempio proponendo specifici giochi di allenamento.

4 fattori da considerare quando portate fuori il cane

Per ottenere il massimo beneficio da ogni passeggiata, ci sono alcuni fattori da considerare prima di mettere il guinzaglio a Fido e uscire.

Età

Per i cuccioli, l’introduzione di una routine di esercizi è importante perché aiuta a costruire un circuito emotivo positivo. Man mano che aumenta la loro resistenza e crescita, puoi aumentare gradualmente la lunghezza e la durata delle passeggiate; è importante insegnare al cucciolo a camminare al guinzaglio in modo da sviluppare una routine di passeggiata piacevole per entrambi.

Anche se si hanno cani piccoli è opportuno sempre camminare al proprio ritmo, ed evitare i movimenti martellanti e ripetitivi della corsa fino al completamento della crescita ossea. Il motivo? L’esercizio estremamente vigoroso in un cucciolo di cane è anche collegato a un aumentato rischio di displasia del gomito e dell’anca. Con i cani più anziani, invece, è importante prestare attenzione ai loro segnali, poiché arriverà un punto in cui non avranno la resistenza che avevano una volta; per loro prediligi passeggiate più brevi ma più frequenti.

Taglia

Le dimensioni sono un altro fattore importante da considerare, soprattutto se hai un cane di taglia grande, che ha maggiori possibilità di sviluppare problemi ortopedici.

Condizioni di salute

Esistono diverse condizioni di salute e ambientali che possono rendere difficili le passeggiate, come:

paralisi laringea o malattia laringea (che causa il restringimento delle vie aeree del cane)

malattia da calore

sindrome brachicefalica (ciò che dà a razze come bulldog, bulldog francesi e pugili facce piatte)

condizioni climatiche estremamente calde che possono causare esaurimento da calore o colpi di calore

condizioni climatiche estremamente fredde che possono causare ipotermia e congelamento

Ambiente domestico

Il bisogno di esercizio di un cane non cambia a seconda dell’ambiente domestico. Infatti, alcuni proprietari di animali domestici che vivono in un ambiente urbano più piccolo potrebbero esplorare altre opportunità come l’uso di tapis roulant, un mezzo ottimo per far muovere il proprio amico a 4 zampe. Coloro che vivono in aperta campagna, invece, possono aprire la porta e lasciare il cane libero di esplorare.

Un consiglio per rendere più piacevole la passeggiata è cambiare percorso; in questo modo il cane adorerà vedere nuovi paesaggi e, naturalmente, annusare e scoprire nuovi odori.

Accessori indispensabili

Per una passeggiata perfetta con il proprio cane vi sono accessori indispensabili, come:

microchip e targhetta identificativa importanti soprattutto se si lascia il pet libero di esplorare, in modo da evitare spiacevoli inconvenienti durante la passeggiata

guinzaglio : scegli prima di tutto un guinzaglio con cui ti senti a tuo agio. E’ importante che non scivoli tra le mani e che sia facile da maneggiare. Durante la passeggiata all’aria aperta opta per un modello lungo, in modo da lasciare al pet maggiore libertà di movimento, mentre quando cammini in un’area affollata o vicino a una strada trafficata, ti consigliamo di passare a un guinzaglio più corto per tenere il cane più vicino a te

: scegli prima di tutto un guinzaglio con cui ti senti a tuo agio. E’ importante che non scivoli tra le mani e che sia facile da maneggiare. Durante la passeggiata all’aria aperta opta per un modello lungo, in modo da lasciare al pet maggiore libertà di movimento, mentre quando cammini in un’area affollata o vicino a una strada trafficata, ti consigliamo di passare a un guinzaglio più corto per tenere il cane più vicino a te sacchetti dei rifiuti poiché camminare spesso fa fluire il tratto digestivo del tuo pet.

