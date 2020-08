Un astuto cane ha imparato ad aprire la porta di casa e ora invita i suoi amici (Video)

Un cane davvero intelligente ha stupito migliaia di giovani utenti su TikTok con la sua astuzia.

La sua amica umana ha pubblicato un divertente video, diventato virale in pochissimo tempo, in cui il Pit Bull Terrier apre la porta di casa e invita diversi suoi amici a quattro zampe a entrare.

Per riuscire nell’impresa, il giovane cane infila la testa in un’apertura, per poi sbloccare il chiavistello con la bocca.

Pare che il cane abbia imparato ad aprire tutte le porte di casa e che a nulla serva cercare di disincentivare questo comportamento.

In un altro video, infatti, si vede il tentativo della sua amica umana a impedire al Pit Bull di aprire la porta, sistemando un’asse di legno all’altezza della fessura.

Il cane, evidentemente astuto, non si lascia fermare da questo piccolo ostacolo: toglie l’asse e apre la porta come di consueto.

Dopo aver imparato ad aprire le porte, evidentemente il simpatico cagnolone ha deciso di condividere la scoperta con tutti i suoi amici.

Fonti di riferimento: kami.md/TikTok

