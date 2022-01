Stai davvero rendendo felice il tuo cane? 10 consigli per mantenerlo sereno e in salute ogni giorno

In termini di felicità ciascun padrone conosce il proprio animale, ma ci sono degli accorgimenti per mantenerlo sano e felice

Si dice che il carattere di un animale corrisponda a quello del suo padrone e lo stesso varrebbe per le abitudini, ma se ciò equivale alla realtà, è pur vero che vi sono dei trucchetti e degli accorgimenti che ciascun padrone potrebbe fare per assicurarsi che il proprio animale domestico sia sempre felice.

Ovviamente ogni cane o qualunque altro animale di compagnia ha le sue preferenze quando si parla di giochi, coccole e premietti che fanno spuntare sul suo muso espressioni di felicità, ma nel quotidiano tanti sono i piccoli gesti o le attività in famiglia che ci consentono di mantenere il nostro compagno di avventure felice ed in salute.

Tieni sotto controllo il cibo

Gli animali domestici, specialmente se cani, sono normalmente insaziabili quindi difficilmente si accontentano di un solo biscotto, spazzolando tutto ciò che gli si viene dato. Questo non deve però spingerti ad esagerare con le razioni perché mangiare sempre e di tutto non solo non renderà il tuo amico felice, ma potrebbe far insorgere stress oltre che patologie molto diffuse quali l’obesità.

Fornire al proprio animale una alimentazione varia ed equilibrata in termini di nutrienti e porzioni è un gesto d’amore nonché di responsabilità. Non rinunciare ai premi quando il tuo animale si comporta bene, ma dosali attentamente per far sì che la felicità di sgranocchiare qualcosa di delizioso sia reale e non frutto di un istinto vorace.

Accompagna i premi con parole d’incoraggiamento e coccole e preferisci snacks salutari, meglio ancora se preparati in casa perché farlo è davvero semplice e alla portata di tutti.

Proponi attività nuove

Oltre alle uscite regolari, le escursioni nel verde, le passeggiate in ambienti nuovi e le nuotate in estate sono attività ideali da condividere con il proprio cane per fare esercizio, passare del tempo di qualità assieme e allontanarsi dallo stress quotidiano.

Anche i giochi interattivi sono perfetti. Non bisogna per forza insegnar loro qualcosa di nuovo, a volte basta un minimo per intrattenerli e renderli i felini più felici di sempre.

Passaci più tempo assieme

Molto spesso non ci rendiamo conto che il tempo che passiamo con il nostro animale è davvero poco e che questo si limita alle uscite o a una semplice carezza. In alcuni casi lanciargli una pallina quando non se lo aspetta sarebbe sufficiente per fargli cambiare subito umore.

Oltre alle attività extra che puoi pianificare nel tempo libero, nel quotidiano è importante dedicarsi a pieno all’animale, includendolo in tutto ciò che riguardi la famiglia. In effetti dal momento che vivete sotto lo stesso tetto, lui o lei è un membro del nucleo familiare sotto ogni punto di vista.

Investi nella sua salute

I controlli dal veterinario possono essere molto costosi oltre che scoccianti, ma sono tutti punti da tenere in conto quando si decide di prendere un animale domestico, grande o piccolo che sia. Seppur ti sia capitato di voler saltare le visite dal veterinario, ricorda che mantenere il tuo animale in piena salute è uno dei primi passi da compiere per assicurargli una vita felice.

I check up e le analisi di routine andrebbero ripetute con una certa frequenza senza mai trascurarli. L’appuntamento dal veterinario è inoltre l’occasione perfetta per fare domande ed esporre tutti i tuoi dubbi sul comportamento dell’animale o su qualche episodio particolare.

Cura il suo pelo

Prendersi cura del pelo del tuo animale è semplice e con soli pochi accorgimenti non solo il suo manto sarà splendido, ma anche sano.

Spazzolalo di frequente per districare i nodi, rimuovere le cellule morte e eventuali corpi esterni come i forasacchi che sono fastidiosissimi per qualunque animale. Lavalo il giusto, senza esagerare con la pulizia, per garantirgli una buona igiene durante tutto l’anno. Se in inverno i bagni dovrebbero essere fatti di rado, in estate si può far toelettare l’animale più spesso visto che tenderebbe a sporcarsi di più.

In media per i cani, andrebbe fatto un bagno ogni 3 mesi (a differenza, ad esempio dei gatti che non amano l’acqua e sebbene alcuni padroni gli facciano il bagno, i felini non gradiscono affatto)

Sterilizzalo

Sterilizzare o castrare il tuo animale domestica apporta benefici non indifferenti alla sua salute nonché pone un freno a nascite incontrollate e al fenomeno del randagismo. L’intervento chirurgico consente di prevenire tumori e altre malattie che colpiscono sia gli esemplari maschi che le femmine, ma con una maggiore incidenza per queste ultime.

Sterilizzare allunga per giunta la durata della vita dell’animale per questo è importante consultare il veterinario e programmare l’operazione. Per i cani ci sono dei periodi migliori di altri per farli sterilizzare o castrare, chiedi al tuo veterinario di fiducia quando sarebbe meglio farlo (LEggi anche: Quando dovresti sterilizzare il tuo cane)

Mostra il tuo amore in modo appropriato

C’è chi adora i grattini, chi le carezze sul naso. Ogni cane ama essere coccolato in un modo piuttosto che in un altro e nessuno meglio di te sa cosa il tuo piccolo preferisca.

Gli animali però non sono come gli umani e seppur comprendano le nostre emozioni ed il nostro affetto incondizionato, non bisognerebbe relazionarsi a loro così come faremmo verso un nostro simile. I cani ad esempio non amano generalmente essere abbracciati e tendono ad essere ansiosi quando in situazioni delicate gli si parla troppo.

Gli animali percepiscono e ci mostrano l’amore alla loro maniera e di questa maniera anche noi dovremmo tener conto.

Fallo socializzare

La socializzazione è un momento essenziale nella crescita di ogni animale, ma socializzare non significa solamente far entrare l’animale in contatto con i suoi simili, ma anche abituarlo alla presenza umana. Avere un animale che non conosce il contatto umano o che non è solito vedere persone nuove nel suo ambiente, tenderà a scatenare un mix di agitazione, stress e incontenibilità emotiva quando l’evento si ripropone o a farlo scappare via. Rincorrerlo e prenderlo di forza non farà altro che spaventare l’animale ancor di più.

La socializzazione, accompagnata da un corretto comportamento dei proprietari, permetterà all’animale di rafforzare il legame con il padrone e di vivere sereno ogni esperienza.

Fallo correre libero

La libertà, che parola meravigliosa! Anche cani amano essere liberi e scorrazzare nella natura o in un ambiente nuovo e molto esteso dove potersi svagare. Per i cani il trascorrere del tempo correndo liberi senza guinzagli è una delle attività che mette loro più gioia in assoluto perché riduce lo stress e tiene il corpo in movimento, rilasciando in circolo endorfine.

I cani dovrebbero regolarmente avere l’opportunità di fiondarsi in un prato o una spiaggia e esplorare liberamente i dintorni; ciò fa parte della natura del cane oltre ad essere per l’appunto uno dei modi migliori per renderlo felice. Anche i conigli amano correre, il mio ha vissuto 12 anni libero nel suo giardino, e rosicchiare bastoncini e erbette che trovano in giro.

Ogni attività all’aria aperta va comunque svolta in sicurezza ed è meglio se oltre a voi non vi siano altri animali o troppe persone nei pressi. Meglio scegliere una spiaggia d’inverno e nelle prime ore del mattino lontana però dalle strade oppure un parco delimitato dove poter recuperare facilmente l’animale. Molti padroni utilizzano dei guinzagli dalla lunghezza di 5 metri o di più, ma non sempre questi sono l’ideale poiché l’animale potrebbe incagliarsi in qualcosa durante la corsa e non sarebbe poi libero del tutto.

La sicurezza prima di tutto

Già solo l’idea di poter perdere il proprio animale domestico mette angoscia, ma pensi che allo stesso modo il tuo amico possa sentirsi bene scappando via e non ritrovando più la via di casa? Per nulla, motivo per cui la sicurezza quando si ha un animale non deve mai essere presa sotto gamba. Oltre a guinzagli saldi, esistono collari all’avanguardia per monitorare il tuo amico, ma anche il microchip con i dati del padrone o una o più medagliette da fargli indossare sempre sono perfetti.

Sicurezza significa anche fare attenzione che il tuo animale non ingerisca sostanze tossiche fuori e dentro casa o mangiucchi dei cavi scoperti per questo una attenta ispezione dell’appartamento è il modo migliore per assicurarsi che non ci sia nulla di pericoloso per il tuo pet.

