Addio Luna, la golden retriever eroina che ha aiutato ad Amatrice e nel crollo del Ponte Morandi

Dai terremoti de L’Aquila e di Amatrice, al crollo del Ponte Morandi, ha prestato servizio nelle più grandi tragedie che hanno segnato il nostro paese in questi ultimi anni e ora se n’è andata – forse verso nuove missioni – Luna, Golden Retriever del nuclo cinofilo dei vigili del fuoco della Liguria.

Aveva 14 anni ed era considerata una “veterana” del gruppo, condotta dal vigile del fuoco Igor Giovinazzo. Negli anni aveva lavorato, salvando decine di vite umane, anche insieme a Camilla, il border collie eroe di Amatrice, scomparsa tre anni fa, a cui la città reatina ha dedicato anche una statua per renderle omaggio,

Ieri il Nucleo cinofilo si è riunito per salutare tutti insieme Luna per l’ultima volta, “non un eroe”, ma una collega per tutti loro.

Oggi dopo tanto siamo riusciti a riunire tutto il Nucleo , purtroppo per salutare per l'ultima volta la piccola Luna !… Pubblicato da Rocco Tufarelli su Venerdì 5 giugno 2020

Ciao Luna, grazie per tutto. Che la terra sia lieve.