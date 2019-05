Cane gettato da una scogliera tra le risate. La polizia a caccia degli autori del folle gesto

Una storia di inaudita crudeltà, che si fa fatica anche a raccontare. Immagini che mostrano un cane letteralmente lanciato in mare da una scogliera, in Cornovaglia.

Il breve filmato, apparso su Snapchat e su altri social, mostra una persona, sembra un adolescente, scaraventare con violenza uno spaniel. L'animale si è divincolato ma non è riuscito a liberarsi ed è finito in mare.

È accaduto a Falmouth, nella parte sud-occidentale dell'Inghilterra. Qui è in corso una caccia all'uomo per cercare il responsabile di questo folle gesto.

Inutile dire che il breve video è stato condannato praticamente all'unanimità da chi lo ha visto. Fanno venire la pelle d'oca le urla e le risate che fanno da sottofondo mentre il povero animale viene gettato in mare.

Sembra che il malcapitato si sia salvato. Gli ultimi istanti del filmato mostrano l'animale muoversi tra le onde e nuotare verso la riva ma il video si conclude prima che il cane abbia raggiunto la spiaggia.

Non si sa ancora molto altro. Sono in corso una serie di indagini condotte dalla polizia e dalla Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals (RSPCA). Un portavoce della polizia ha detto:

"Chiediamo che le persone, inclusi gli utenti dei social media, non speculino sulle circostanze di questo incidente o sull'interessato."

La RSPCA si è detta " molto preoccupata "per il filmato:

"Abbiamo visto alcuni filmati sconvolgenti che mostrano un cane gettato da una scogliera a Falmouth, in Cornovaglia. Siamo molto preoccupati per questo incidente e vorremmo rassicurare le persone che stiamo esaminando il caso".

Possiamo solo sperare che il povero cane si sia salvato e che l'autore o gli autori di questo orrore possano essere severamente puniti.

Qui il video. ATTENZIONE: IMMAGINI FORTI

LEGGI anche:

Francesca Mancuso

Foto cover