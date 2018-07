Ancora una triste storia tutta estiva: un cane lasciato in auto sotto il sole rovente. Questa volta siamo a Salerno, dove nei giorni scorsi il povero malcapitato era stato praticamente abbandonato nel portabagagli di un’auto in un parcheggio nei pressi del cinema Space a Salerno, con il solo finestrino anteriore aperto di pochissimo.

Ad attirare l’attenzione dei passanti sono stati i guaiti del cane che, costretto, in quella gabbia di fuoco, già cominciava a perdere le forze.

Dopo l’orribile notizia di Mia, il cane gettato in mare con un sasso al collo, un’altra terribile scena si è rivelata davanti agli occhi increduli di chi ha un po’ di cuore, che subito ha allertato i volontari della sezione salernitana della Lega Nazionale per la Difesa del Cane.

In seguito, una pattuglia dei carabinieri, vista la gravità della situazione, non ha pensato un attimo a spaccare il vetro per liberare il dolce meticcio.

Il cane è stato subito rifocillato e portato da un veterinario per il controllo di dovere. La sua temperatura corporea raggiungeva i 41 gradi. Era quasi sul punto di morte, quindi, dal momento che in un'auto sotto al sole la temperatura interna cresce in maniera esponenziale rispetto a quella esterna e che, mentre gli esseri umani, in condizioni di caldo estremo, iniziano a sudare, gli animali, cani compresi, non provvisti di ghiandole sudoripare, vanno rapidamente incontro a un colpo di calore e alla morte.

Il proprietario è stato denunciato per maltrattamento di animali.

