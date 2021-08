Palline in idrogel, allarme dalla Francia: le perle d’acqua possono avere gravi conseguenze sui bambini

Le sfere in idrogel, decorazioni usate per la coltivazione in idroponica e per la conservazione dei fiori recisi, possono essere davvero pericolose per i bambini.

A lanciare l’allarme è l’Agenzia francese per la sicurezza sanitaria (ANSES), in seguito a un rapporto sulla tossicovigilanza. Sebbene il rapporto sia stato pubblicato diversi mesi fa, sono ancora in molti a ignorare i rischi di queste sfere colorate per i più piccoli, anche perché i venditori omettono quasi sempre possibili pericoli o addirittura descrivono il prodotto come sicuro e adatto ai bambini.

Le perle d’acqua o sfere in idrogel, però, possono essere facilmente confuse per caramelle da un bambino, attratto dalla forma e dal colore acceso. Quando ingerite, queste perle possono provocare soffocamento come qualsiasi oggetto di piccole dimensioni.

Inoltre, poiché le perle d’acqua sono in grado di assorbire acqua fino a 400 volte il loro peso nell’arco di poche ore, portando a ostruzioni intestinali con conseguenze drammatiche.

Le autorità francesi hanno documentato svariati incidenti gravi soprattutto nei bambini di età inferiore ai cinque anni e persino la morte di un bambino.

È dunque fondamentale non incoraggiare i bambini a giocare con le sfere in idrogel e, anzi, è importante che questi prodotti siano tenuti lontani dalla portata dei più piccoli e, in caso di sospetta ingestione, contattare al più presto un medico o recarsi al pronto soccorso.

Fonti di riferimento: ANSES

