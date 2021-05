Mattel vuole riciclare le vecchie bambole Barbie, merito del programma “Mattel PlayBack“, che si pone l’obiettivo di prolungare la vita dei giocattoli del marchio, in un’ottica più sostenibile.

Sul sito del progetto si legge infatti:

“Crediamo che i genitori dovrebbero avere delle soluzioni “anti-senso di colpa” per i giocattoli che hanno raggiunto la fine della loro vita. Il programma Mattel Playback aiuta a rimettere in gioco materiali preziosi, evitando che finiscano nelle discariche, in modo che il divertimento torni al punto di partenza.”

Partecipare è molto semplice: basta accedere al sito Mattel.com/PlayBack e seguire le istruzioni per la spedizione dopo aver scaricato e stampato l’apposita etichetta. I vecchi giocattoli, una volta ricevuti, verranno ordinati e separati a seconda dei materiali, riciclabili o meno. I materiali non riutilizzabili nei nuovi giochi, verranno comunque utilizzati in altri prodotti di plastica o convertiti da rifiuti in energia.

Un modo per evitare che la plastica finisca nelle discariche o negli ambienti naturali, come succede spesso, con tutte le conseguenze che questo comporta.

I primi giocattoli interessati dal progetto, che è stato lanciato negli Usa e in Canada, sono Barbie, Matchbox e MEGA. Ma l’obiettivo è di estendere l’iniziativa ad altri paesi.

In realtà non è la prima volta che Mattel fa scelte sostenibili, l’azienda si era già proposta di utilizzare plastica riciclata al 100%, plastica riciclabile o a base biologica in tutti i suoi prodotti e imballaggi entro il 2030.

