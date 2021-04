Tutte le macchinine Mattel saranno di metallo e plastica riciclati. Il modellino Tesla inaugura la svolta

Mentre cambiano le auto con cui ci spostiamo, cambiano anche quelle con cui giocano i nostri piccoli. Mattel ha infatti annunciato che i suoi famosissimi modellini in metallo pressofuso con cui hanno giocato e giocano ancora generazioni di bambini saranno sempre più ecosostenibili.

Il primo esempio concreto parte dal marchio Matchbox: la Tesla Roadster in miniatura è il primo modellino in scala certificato CarbonNeutral.

È realizzato con il 99% di materiali riciclati: il 62,1% di zinco riciclato e il 36,9% di plastica riciclati, per scendere nel dettaglio. Il rimanente 1% non riciclato è rappresentato dall’acciaio inox degli assi che sostengono le ruotine.

La Tesla Roadster in scala 1:64 di Matchbox sarà in commercio dal 2022 e sarà affiancata da altri modelli elettrici che via via si aggiungeranno alla collezione.

La mossa del colosso californiano dei giocattoli fa parte del piano battezzato “Drive Toward a Better Future” che punta per Matchbox al 100% di materiali riciclati e riciclabili come le bioplastiche nei suoi giocattoli e nel packaging entro il 2030.

La confezione della Tesla Roadster in miniatura è realizzata con materiali riciclati certificati FSC e il supporto interno è realizzato al 70% con materiali organici derivati dalle patate.

Le future automobiline e i playset di Matchbox, sostiene l’azienda USA, avranno anche una funzione pedagogica: «I bambini vivono le loro avventure con veicoli die-cast Matchbox autentici, compresi i veicoli elettrici e ibridi che vedono ogni giorno sulle strade. Stiamo aumentando il numero di modelli della nostra linea di prodotti che rappresentano questi veicoli, integrando al contempo comportamenti e temi ecologici nei nostri veicoli più grandi e playset, come il nostro Camion Raccolta Differenziata Matchbox e la nuova Stazione di Servizio Matchbox Action Drivers che include una stazione di ricarica per veicoli elettrici», si legge sul sito dell’azienda.

LEGGI anche:

Bambina di 10 anni lancia campagna contro i giocattoli di plastica usa e getta e ottiene una grandissima vittoria

Attenzione ai giocattoli che compri ai tuoi bambini, la Guardia di Finanza ne ha appena sequestrati ben 2 milioni!