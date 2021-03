Come dimostrare ai figli il vostro amore incondizionato, anche senza parole

Le parole sono importanti ma lo sono anche i gesti, i modi, il tono di voce che utilizziamo rivolgendoci ai nostri figli. Certo, non si può essere sempre dolci e teneri, ma è sbagliato dare tutto per scontato, perché l’amore per i figli si nutre di piccole attenzioni quotidiane, che alla lunga fanno la differenza.

Gesti su cui abbiamo il potere di intervenire, semplicemente ricordandocene.

Sorridi

La quotidianità mette a dura prova il buonumore perché quando si hanno da sbrigare milioni di faccende, problemi, piccole e grandi seccature, non è facile rimpiazzare il broncio con un sorriso. Eppure, ogni tanto, ne vale la pena, anche solo per un attimo. Perché una risata contamina rapidamente l’intera famiglia, figli (col broncio) inclusi!

Condividi i pasti

Condividere insieme ai figli il pranzo o la cena è un piccolo rituale quotidiano che fa bene non solo alla “pancia”, ma soprattutto allo spirito. Crea unione, è una pausa ideale per confrontarsi e discutere, è un momento di amore all’insegna del buongusto. Certo, la vita non sempre lo consente, visti i tempi frenetici che corrono, ma se potete, fatelo!

Usa l’ironia

L’ironia aiuta a sdrammatizzare situazioni pesanti e momenti di tensione, e non c’è strategia migliore per affrontare la quotidianità, soprattutto quando sembra senza via d’uscita. Perché ha lo straordinario potere di strappare sorrisi persino nelle circostanze più inaspettate.

Ascoltalo

Non sempre i genitori ascoltano (davvero) i figli, ma quando ci parlano è importante prestare loro attenzione. Rischiamo, altrimenti, di trasmettere l’idea che non valga la pena starli a sentire, e non c’è cosa peggiore per la loro autostima. L’amore passa soprattutto attraverso l’ascolto.

Gioca

Da adulti è difficile riscoprire la gioia che deriva dal gioco ma i bambini, che quest’arte la destreggiano perfettamente, possono insegnarci a riscoprirla. E non c’è cosa che li faccia sentire più amati della condivisione di questi momenti, in cui il genitore ha il privilegio di accedere al loro mondo. Una concessione che spesso diamo per scontata, ma che non lo è affatto.

Accettalo così com’è

I figli, esattamente come i genitori, sono imperfetti, e volerli trasformare a immagine e somiglianza dei nostri ideali è inutile e ingiusto. Abbiamo tutti bisogno di essere amati per come siamo, vale anche per i nostri bambini, anche se a volte ce ne dimentichiamo.

Abbraccialo

Oggigiorno siamo tutti più affettuosi nei confronti dei figli, li abbracciamo, li coccoliamo, li baciamo, e questi gesti sono fondamentali per farli sentire amati, qualunque sia la loro età. Perché il contatto fisico è importante e spesso trasmette affetto molto più delle parole.

