I bambini che vivono a contatto con aree verdi manifestano questo importante beneficio

Un recente studio ha dimostrato che la vita all’aria aperta è particolarmente salutare per i bambini, perché ne migliora il benessere mentale e favorisce una crescita sana.

L’essere umano si è evoluto in natura. Infatti, malgrado il nostro moderno stile di vita ci dia un senso di distacco da essa, noi siamo parte della natura, e distruggere questo rapporto speciale con l’ambiente provoca scompensi e squilibri che non possiamo ignorare. A supporto di questa tesi e dell’importanza della natura per il nostro benessere, un recente studio condotto nel Regno Unito ha evidenziato che i bambini che vivono vicino alle aree rurali corrono un minor rischio di avere problemi comportamentali o relazionali.

I ricercatori dell’University College e dell’Imperial College hanno analizzato i dati relativi a più di 3.500 bambini e adolescenti di età compresa fra i nove e i quindici anni – una fase chiave per lo sviluppo mentale ed emotivo. Per fare questo, hanno diviso gli ambienti in spazi verdi (come campagna e boschi) e spazi blu (fiumi, laghi, mare) e hanno calcolato la distanza dell’ambiente naturale dalle scuole frequentate dai bambini osservati grazie ad immagini satellitari. Ovviamente, sono stati presi in considerazione anche altri fattori importanti nella vita dei bambini – come la provenienza etnica, il gender, il lavoro svolto dai genitori, il tipo di scuola frequentata (pubblica o privata).

È emersa un’associazione positiva fra la vicinanza al bosco e migliori risultati nello sviluppo cognitivo, insieme a un rischio inferiore del 16% di incorrere in problemi comportamentali o emotivi nei successivi due anni. Un simile risultato (anche se in proporzione inferiore) è stato osservato nei bambini che vivono vicino alle aree verdi, ma non in quelli che vivono in prospicienza di corsi d’acqua o del mare.

Già precedenti studi hanno rivelato gli effetti positivi dell’esposizione alla natura sullo sviluppo cognitivo e sulla salute mentale, anche se come tali benefici si attivino resta poco chiaro. Questi studi, tuttavia, contribuiscono alla nostra comprensione dei vari tipi di ambiente naturale e di quanto questi possano influenzano soprattutto i più giovani: non tutti gli ambienti sono uguali e contribuiscono allo stesso modo al nostro sviluppo fisico e mentale.

Fonte: Nature Sustainability

