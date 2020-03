Speciale Coronavirus: tutto, ma proprio tutto, quello che dovete sapere. Dall’autocertificazione alle iniziative solidali

Coronavirus, cosa si può fare (e non fare) fino al 3 aprile? Quali sono le iniziative solidali in atto nel nostro Paese per sostenere la popolazione? Cosa dicono gli ultimi studi sul Covid-19?

Se cercate queste, e molte altre, risposte, allora dovete scorrere questo articolo. Abbiamo raccolto su un unica pagina, tutto, ma proprio tutto, quello che dovete sapere. Dall’autocertificazione ai consigli per i bambini, ecco il nostro modo per alleggerire l’impatto delle restrizioni previste in ottemperanza delle regole atte a contrastare la diffusione del coronavirus.

Inventano una canzone sul Coronavirus: il messaggio di questi bambini per tutti noi diventa virale

Coronavirus: in Campania chiusi anche barbieri, parrucchieri e centri estetici

10 meraviglie del mondo che possiamo visitare da casa, online

Coronavirus: consegna gratuita dei farmaci a domicilio

Come (e perché) indossare correttamente una mascherina. I consigli dell’Oms

Coronavirus, pronto il test molecolare per diagnosticare il Covid-19 in un’ora

Perché è importante disinfettare anche lo smartphone. Come pulire quelli Apple e gli altri modelli

Coronavirus: basta fare gli spavaldi, anche i giovani si ammalano. Iss: “un positivo su 5 ha tra i 19 e i 50 anni”

Coronavirus: secondo nuovo studio resiste nell’aria per 30 minuti. La distanza di sicurezza è di 4,5 metri

Coronavirus, non correte al supermercato! E’ un’epidemia, non una carestia

Coronavirus: quando e per cosa possiamo uscire. Come funziona l’autocertificazione e chi deve compilarla

Coronavirus, Giorgio Armani dona 1,250 milioni di euro a quattro ospedali

Coronavirus, a Wuhan prove tecniche di normalità. Chiusi gli ospedali improvvisati

Un milione di euro raccolto in 5 ore: la campagna dei Ferragnez per costruire la terapia intensiva dell’ospedale San Raffaele di Milano

‘Libraio a domicilio’, l’iniziativa di una libreria indipendente di Torino per diffondere la cultura nella città paralizzata

Coronavirus: come ridurre l’ansia e gestire lo stress di adulti e bambini. I consigli dell’OMS

Coronavirus: da Ligabue agli Uffizi di Firenze, artisti e musei lanciano l’appello #iorestoacasa

Coronavirus: farmaco per artrite sperimentato a Napoli su due pazienti gravi. Migliorati in 24 ore

Bambino scrive una toccante filastrocca sul coronavirus che ci incoraggia a non avere paura: ‘la nostra Italia si salverà e un lieto fine ci sarà’

Sant’Orsola Bologna apre in sole 3 ore un nuovo reparto per chi è positivo al coronavirus

Coronavirus: quello che hanno scoperto i 25 esperti dell’OMS in Cina su contagio e contenimento (e che nessuno ci sta raccontando)