“Gli spaghetti al glifosato ci ricordano che bisogna cambiare rotta per dare il giusto valore al cibo, stiamo sprecando un’occasione importante”. Antonio Corbari, presidente Aiab, Associazione italiana per l’agricoltura biologica

Glifosato piperonyl butossido, pyrimifos methyl sono prodotti chimici di sintesi ad azione sistemica non ammessi in agricoltura biologica.

Quanto rilevato dall’inchiesta de Il Salvagente è una conferma di quello che AIAB dice da sempre: a partire dalle istituzioni, bisogna orientarsi in maniera più convinta verso il biologico, dando il giusto valore al cibo e a chi lo produce nell’unico metodo sostenibile che conosciamo: il biologico certificato.

Invece ci si ostina a proporre gli stessi modelli di produzione. Non dimentichiamo che oggi assumiamo pesticidi non solo tramite il cibo che mangiamo ma anche con l’acqua che beviamo e l’aria che respiriamo.

Sul glifosato da anni portiamo avanti una battaglia, insieme a tante altre associazioni. Non vedere i danni che fa, sulla salute dell’uomo e dell’ambiente significa ignorare evidenze scientifiche sempre più rilevanti e assumersene la responsabilità, quanto meno morale.

In questi giorni stiamo sprecando un’occasione importante e disperdendo gli investimenti pubblici della PAC che potrebbero dare ulteriore impulso al bio. Cominciamo almeno dalle categorie più fragili: anziani e bambini e investiamo in una ristorazione pubblica totalmente biologica.

Purtroppo in questi giorni stiamo sprecando un’occasione importante e disperdendo notevoli investimenti pubblici della PAC, finanziando ancora agricolture che non hanno reali impatti sulla riduzione dei pesticidi.

Il mondo si cambia facendo scelte coraggiose e lungimiranti, la nuova PAC avrà i propri effetti in Europa per 10 anni e nel 2030 speriamo di non dover più parlare di residui di Glifosato negli alimenti ma nemmeno di colture OGM resistenti ai patogeni e che non richiedono pesticidi.

Antonio Corbari, presidente Aiab

