Pre Cop26: tra bla bla bla e (finta) transizione ecologica, cosa abbiamo capito dal confronto tra Greta Thunberg e Cingolani

Ministri e leader internazionali, ma anche giovani e attivisti. Milano ospita per tutta la settimana due appuntamenti: la Youth4Climate e la Pre Cop 26. Cosa è accaduto ieri al Mico, tra i paroloni di Cingolani e le facce accigliate di Greta

Greta Thunberg non ci sta e con lei gli altri 400 ragazzi, due per ciascuno dei 197 paesi dell’Onu, che da ieri dibattono con gli “esperti” su crisi climatica e ambiente e lavoreranno a una carta negoziale sui cambiamenti climatici in vista della prossima Cop26. Parole dure quelle dei ragazzi, un non troppo velato tentativo di dare solo “bella mostra di sé” quello dei leader.

Il problema è che seppur identifichino “nuove soluzioni” (cosa che fanno oramai da anni e ce le urlano a pieni polmoni), chi ci deve mettere mano, caro Roberto, alle soluzioni concrete, sareste poi voi.

Ma andiamo con ordine: ieri, martedì 28 settembre, si è aperta al centro congressi Mico di Milano la Youth4Climate, la conferenza dei giovani sul clima organizzata dal Governo italiano come evento introduttivo alla Pre-Cop26, che è la riunione dei ministri dell’Ambiente in preparazione della Cop26.

La Cop26 è invece la conferenza annuale dell’Onu sul clima, in programma a Glasgow, in Scozia, dal 31 ottobre al 12 novembre. Youth4Climate durerà fino a giovedì 30 e tra i giovani presenti ci sono Greta Thunberg, appunto, e l’altra giovane attivista, Vanessa Nakate. Le due ragazze sono intervenute dopo l’apertura, tra gli altri, con il ministro Cingolani e il Presidente designato della Cop26 Alok Sharma.

Come sono partiti i lavori? Col piede sbagliato.

Siamo qui 400 partecipanti di 186 Paesi e il compito della giornata odierna è ascoltare le vostre priorità – fa rivolgendosi ai giovani. Vogliamo ascoltare le vostre idee, proposte e raccomandazioni – ha spiegato ai giovani delegati dei vari Paesi – abbiamo bisogno della vostra visione e motivazione e del vostro coinvolgimento. Uniamo le forze, non dobbiamo rinunciare al nostro futuro e al futuro del nostro Pianeta, siete intervenuti per questo, lo dico come scienziato, l’ho fatto per 35 anni, come ministro temporaneo e come padre di tre bambini.

Le proteste dei giovani contro il cambiamento climatico sono utili, ma occorre lavorare insieme per trovare una soluzione. Il cambiamento climatico e le disuguaglianze sociali globali devono essere trattati insieme – ha detto Cingolani – non esiste un’unica soluzione.

Costruisci meglio. Bla, bla, bla. Economia verde. Bla bla bla. Zero emissioni entro il 2050. Bla, bla, bla, ha detto Greta all’apertura del summit di Milano. Questo è tutto ciò che sentiamo dai nostri cosiddetti leader. Parole che suonano alla grande ma finora non hanno portato all’azione. Le nostre speranze e ambizioni affogano nelle loro vuote promesse.

E zac. Greta non si è risparmiata nemmeno stavolta, con quel suo viso e quegli occhi arrabbiati che ormai tutti conosciamo.

Naturalmente abbiamo bisogno di un dialogo costruttivo – ha continuato Greta, il cui sciopero per il clima in solitaria nel 2018 scatenò un movimento di milioni di giovani manifestanti per il clima. Ma finora abbiamo avuto 30 anni di bla, bla, bla e questo dove ci ha portato? Possiamo ancora ribaltare la situazione: è del tutto possibile. Ci vorranno riduzioni annue immediate e drastiche delle emissioni. Ma non se le cose vanno avanti come oggi. L’inazione intenzionale dei nostri leader è un tradimento verso tutte le generazioni presenti e future.

Invitano giovani selezionati a incontri come questo per fingere di ascoltarci. Ma chiaramente non ci ascoltano. Le nostre emissioni sono ancora in aumento. La scienza non mente.