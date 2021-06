A 14 anni, Izzy è la Greta Thunberg australiana: ora guida storica class action contro le lobby del carbone

Ha 14 anni ed è già una delle attiviste più carismatiche per la lotta al cambiamento climatico: è Izzy Raj-Seppings, studentessa australiana che ha guidato migliaia di manifestanti scesi in piazza a Sidney nell’aprile 2021.

Izzy è diventata una delle più celebri promotrici della lotta all’emergenza climatica quando nel 2019 una sua foto, fatta durante una manifestazione tenutasi di fronte la casa del Primo Ministro Scott Morrison, fece il giro del mondo. Nello scatto la giovane aveva il viso rigato dalle lacrime e lo sguardo fisso su un agente della polizia che minacciava di arrestarla. L’episodio ha portato Raj-Seppings ad essere soprannominata “la Greta Thunberg australiana” dai media locali.

La ragazza ha dichiarato a Reuters:

Penso che molte persone ci guardano e si limitano a dire: “Sono bambini, non sanno di cosa stanno parlando”. Ritengo che ci stiano sottovalutando e non si rendano conto di quanto siamo potenti e di quanto lavoro stiamo facendo. Ascoltiamo gli scienziati che hanno cercato di attirare l’attenzione della gente per generazioni.