Dopo aver visto questa nonnina di 81 anni che fa fitness su TikTok non vorrai più rimanere sul divano

Erika Rischko è una signora tedesca di 81 anni appassionata di fitness che sta spopolando su TikTok. La donna condivide gli allenamenti con i suoi follower, mostrando una forza davvero rara per la sua età.

Da quando la Germania ha chiuso per il primo lockdown, Erika ha pubblicato il suo primo video di 12 secondi in cui balla il Cha-Cha con suo marito, per incoraggiare gli altri a rimanere attivi durante il blocco.

Da allora Rischko ha caricato più di 100 video di se stessa mentre fa esercizi come plank e pull-up o si allena insieme a due giovani donne, riuscendo a mantenere il passo delle ragazze.

La signora grazie alla sua irrefrenabile grinta ha così accumulato circa 125.000 follower e più di 2 milioni di Mi piace su TikTok!

È super, semplicemente fantastico! Sono davvero felice di questo. Non sono mai stata così sicura di me stessa come lo sono in questo momento. Tutto ciò mi ha davvero dato una spinta. Quando i giovani mi scrivono e mi dicono che siamo dei grandi, chiedendomi “come fai?”, è davvero motivante.

ha commentato la donna, intervistata da Reuters.

Se la signora Erika riesce ad allenarsi così, non abbiamo scuse per rimanere sul divano!

Leggi anche: