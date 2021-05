John, il ragazzo che pulisce le strade di Ciampino, è tornato dopo la raccolta fondi per mandarlo dalla mamma morta

Forse vi ricorderete del commuovente gesto della comunità di Ciampino per il migrante che puliva le strade. Il ragazzo nigeriano a gennaio aveva perso la mamma durante l’emergenza sanitaria, ma non aveva soldi per acquistare il biglietto che gli consentisse di darle l’ultimo saluto.

Così, il gestore del bar Geff Caffè aveva deciso di organizzare una raccolta fondi per aiutarlo. Il salvadanaio sul bancone si era riempito ben presto. E così John è partito davvero per dare un ultimo saluto alla mamma, grazie a una sorprendente solidarietà.

La sua storia aveva fatto il giro dei social.

John è un ragazzo nigeriano che conoscono tutti a Ciampino perché da anni tiene pulite le strade della città in cambio… Posted by Lorenzo Tosa on Thursday, January 21, 2021

Bene, ora da Ciampino ci segnalano che Jhon è tornato, chiudendo il cerchio di una storia significativa, che speriamo possa ispirare tante altre persone a compiere gesti di gentilezza e cambiare la vita del prossimo.

Fonte: Sei di Ciampino se/Facebook