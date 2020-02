Plastica al posto dei biglietti Atac: a Roma cinque nuove macchinette nelle stazioni metro

In soli sette mesi sono state riciclate due milioni e ottocentomila bottiglie in cambio di crediti per biglietti metro e bus. Adesso a Roma, sono in arrivo altre cinque macchinette mangia-plastica, così diventano in tutto 8 i punti in cui è possibile smaltire i rifiuti plastici.

L’iniziativa la conosciamo ormai bene, si chiama “+Ricicli +Viaggi” di Atac e permette appunto di inserire una bottiglia nella macchinetta per ottenere in cambio un credito o un ecobonus sul cellulare, utilizzabili per acquistare titoli di viaggio nella Capitale. La buona notizia è che il loro numero cresce: entro il 10 marzo, infatti, diventeranno otto le stazioni metri provviste di macchinette mangia-plastica e per velocizzare le operazioni di conferimento esse saranno più capienti (da 400 a 1800 pezzi). Mentre il limite massimo giornaliero per utente è fissato a 30 bottiglie.

“Mi hanno raccontato delle file che voi utilizzatori di +Ricicli +Viaggi avete fatto per conferire le bottigliette.Ho deciso allora di stabilire una regola semplice: non più di 30 bottigliette a persona al giorno. Patti chiari, amicizia lunga!

Superato il limite accetterò ancora plastica ma non erogherò più il bonus di 5 centesimi da utilizzare per l’acquisto di titoli di viaggio Atac. In tal caso avrete contribuito solamente al rispetto dell’ambiente, vi pare poco?!”, si legge sui social di Atac.

“Il grande successo del progetto ‘+Ricicli +Viaggi’, con due milioni e ottocentomila bottiglie in Pet riciclate in sette mesi, ha convinto Atac ad anticipare la fase di sviluppo tecnologico e operativo dell’iniziativa, installando nuovi compattatori più capienti in altre stazioni della metropolitana. Al tempo stesso sono state decise nuove regole per limitare i conferimenti, in modo da evitare lunghe attese dei cittadini”, spiega Atac in una nota stampa.

Le nuove stazioni

Attualmente è possibile conferire nelle stazioni di Cipro Metro A, Piramide Metro B e San Giovanni Metro C. A queste si aggiungono adesso Malatesta Metro C e Anagnina Metro A. Entro fine febbraio sarà possibile recarsi a riciclare anche presso le stazioni Metro B di Laurentina e Basilica San Paolo ed entro il 10 marzo si aggiungerà Termini.

