Chicco è a casa! Ritrovato il volpino scomparso dopo il furto dell'auto

Lieto fine per Chicco, il piccolo volpino scomparso a seguito del furto dell'auto di un anziano signore di Bitonto, in provincia di Bari. Ricorderete tutti la storia di questo cagnolino che ha lasciato tutti col fiato sospeso e che ora, quando le speranze si stavano affievolendo, ha riabbracciato finalmente il suo padrone grazie alle ricerche minuziose effettuate dalle guardie zoofile.

Mentre l'anziano era alle prese con la potatura del suo uliveto, la scorsa domenica, qualcuno si è avvicinato alla vecchia Fiat Panda verde dell'uomo dove si trovava Chicco che dormiva beatamente nel bagagliaio con il portellone posteriore aperto. Approfittando della distrazione dell'uomo, i ladri si erano introdotti nella vettura e, senza accorgersi dell'animale, avevano messo in moto ed erano fuggiti via portando con sé anche il piccolo cane rimasto intrappolato dentro.

Grazie all'appello e al tam tam sui social, i malviventi avevano restituito la macchina con il cane dentro e tanto di messaggio di scuse. Nel frattempo, però, il volpino era riuscito a scappare e a far perdere completamente le sue tracce, gettando nello sconforto l'uomo e tutta la sua famiglia.

La sua storia aveva fatto il giro del web e mobilitato non solo parenti e conoscenti, ma anche le guardie zoofile della zona che hanno iniziato a cercarlo dappertutto, per giorni. Oltre alle migliaia di persone che hanno condiviso l'appello della figlia dell'anziano signore. E proprio mentre le speranze cominciavano ad affievolirsi, è arrivato il ritrovamento nelle campagne di Ruvo di Puglia. Il cagnolino, spaventato e visibilmente provato, sta bene ed è stato subito riportato dai suoi proprietari che stavano perdendo la speranza.

La gioia del "padre" del cucciolo è stata indescrivibile, come scrive la figlia dell'uomo su Facebook:

"Chicco è finalmente a casa dal suo papà. Grazie a tutti voi che avete condiviso il mio post e insieme con noi trepidanti avete aspettato il suo rientro a casa. Non ho parole per descrivere l'emozione e il sostegno che mi avete mostrato in questi giorni di sofferenza e preoccupazione