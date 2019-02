Un bidone dei rifiuti galleggiante per ripulire gli oceani dalla spazzatura. Vi ricordate dei due surfisti che avevano lanciato una campagna di crowdfunding per finanziare un progetto per raccogliere plastica e non solo dal mare? Il dispositivo finanziato dal basso è diventato realtà e già distribuito in tutto il mondo.

Il merito è tutto loro, due ragazzi australiani Andrew Turton e Pete Ceglinski che nel 2016 avevano lanciato una campagna per realizzare Seabin, un cestino che viene immerso nell’acqua e, collegato ad una pompa elettrica, crea un flusso per attirare i rifiuti galleggianti al collettore. L'immondizia raccolta finisce in un sacchetto composto da fibre naturali e infine un separatore pulisce l’acqua che verrà rimessa nel mare.

Sono sempre di più le iniziative mirate a ridurre l’inquinamento in mare soprattutto per evitare quella catastrofica profezia degli scienziati che dicono che nel 2050 in mare ci sarà più plastica che rifiuti.

Seabin, nello specifico è un sistema economico e a bassa manutenzione che si propone come alternativa alle imbarcazioni per la raccolta dei rifiuti. Uno degli obiettivi del progetto è quello di raccogliere dagli oceani plastica sufficiente da riciclare per costruire altri Seabin e continuare di questo passo come in un effetto domino.

La campagna di crowdfunding aveva avuto grandissimo successo, perché questo cestino è in grado di raccogliere fino a 20 chilogrammi di rifiuti e anche microplastiche che finiscono per essere ingerite dagli animali causando la loro morte.

Attualmente un Seabin è partito dal porto di Sidney, ma altri 35 saranno inviati in 25 paesi diversi come prima sperimentazione. Il cestino era già stato usato a Cockburn in Australia con un successo straordinario.

Tra gli altri che stanno contribuendo alla pulizia dell'oceano ci sono i due surfisti Alex e Andrew che hanno creato 4Ocean, un’organizzazione di raccolta rifiuti in cui i pescatori vengono ripagati con il ricavato della vendita di braccialetti realizzati proprio con quella plastica che avrebbe altrimenti ucciso tartarughe, uccelli e pesci. Ancora pioniere è stato Boyan Slat con il suo Ocean Array Cleanup che rimuove i rifiuti plastici che vagano nei mari di tutto il mondo.

