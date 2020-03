Se proprio non vuoi stare a casa, diventa volontario temporaneo della Croce Rossa Italiana

Nei giorni in cui l’Italia sta vivendo un’emergenza sanitaria senza precedenti, gli operatori della Croce Rossa stanno aumentando il loro impegno, in particolare verso le persone più vulnerabili. Ma c’è tanto da fare e i volontari non bastano! Da qui nasce l’appello (anche) a chi non riesce proprio a stare in casa: diventare volontari temporanei. Perché ognuno di noi può fare la differenza e il contributo di tutti è importante.

Per questo la Croce Rossa ha deciso di attivare il “Volontariato Temporaneo” permettendo a chiunque di poter supportare le attività dell’Associazione, dopo una breve formazione online. Il corso di formazione ha durata dai 30 ai 120 min ed è diviso per moduli obbligatori (sicurezza e Dispositivi di Protezione Individuale) e non obbligatori (in base all’attività).

Cosa può fare il Volontario temporaneo?

A seconda delle proprie disponibilità e delle esigenze del territorio si potrà partecipare alle attività di:

– consegna dei pacchi alimentari, farmaci e beni di prima necessità alle persone vulnerabili;

– controllo dei passeggeri in aeroporto;

– informazione e assistenza presso i desk, le centrali operative, le tende e le strutture di emergenza;

Anche i professionisti sanitari, medici e infermieri, psicologici clinici e psicoterapeuti possono diventare Volontari temporanei per attività specifiche a domicilio, in ambulatori e presso le strutture di emergenza.

Come aderire?

Il servizio, partito dal Comitato di Firenze, è ora disponibile in tutta Italia. Basta cchiamare il numero verde 800 – 065510 per essere ricontattati dal Comitato più vicino.

Oppure compilare il form: clicca qui

Chi può diventare Volontario temporaneo?

Tutti i cittadini, maggiorenni, che godono di un buono stato di salute, italiani o di uno Stato dell’Unione Europea o di uno Stato non comunitario purché in possesso dei dovuti permessi. Chi non ha maturato condanne, con sentenza passata in giudizio, o per chi è interdetto dai pubblici uffici. Chi non è già Volontario della Croce Rossa.

Vuoi uscire? Diventa volontario!