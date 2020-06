Il ragazzo che ha realizzato visiere e “salva orecchie” con la stampa 3D per donarli agli operatori sanitari

Visiere di plastica e gancetti “salva orecchie” prodotti con la stampante 3D. Li ha realizzati il giovane Gianmarco Mores, volontario del Comitato Croce Rossa di Udine con sede a Latisana, che ha donato i dispositivi di sicurezza individuale agli operatori sanitari impegnati durante l’emergenza Covid-19.

Lo studente universitario di ingegneria elettronica, appassionato di stampa 3D, ha trovato gratuitamente in una cartoleria locale i materiali per la realizzazione (fogli in PVC Polivinilcloruro) e ha iniziato la produzione in casa con la sua stampante.

“Il tempo di produzione – spiega Gianmarco – non è infatti molto alto ed una visiera di plastica può essere prodotta in circa 30 minuti”.

I primi ad essere riforniti sono stati gli stessi dipendenti e volontari della Croce Rossa locale. Successivamente, saputo dell’interessamento dello stesso Ospedale di Latisana, Gianmarco ha provveduto a realizzare una nuova produzione per i dipendenti pubblici dell’ospedale.

“Grazie a questo nuovo metodo di stampa” – ci racconta – “si può produrre praticamente qualsiasi cosa a bassissimo prezzo”.

L’idea di stampare dispositivi di sicurezza sanitari è venuta in mente dopo l’esperimento effettuato in Repubblica Ceca in cui il governo nazionale, attraverso la collaborazione con un’azienda di stampanti 3D, ha iniziato la produzione di circa cinquantamila visiere per il proprio personale medico.

“Grazie al progetto open source reso pubblico online – spiega Gianmarco – è stato possibile diffondere la produzione di questi modelli a livello mondiale e io ho potuto riprodurle con la mia stampante 3D”, supportando prima il suo Comitato CRI di Latisana (Udine) e poi rifornendo anche lo stesso ospedale della città.

Fonte: Croce Rossa Italiana

