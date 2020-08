Le visiere in bambù progettate da un gruppo di agricoltori che creano lavoro e proteggono dal coronavirus

A Cotabato nelle Filippine un ingegnere, in collaborazione con un gruppo di agricoltori, ha ideato delle visiere in bambù in grado di proteggere dal coronavirus e, contemporaneamente, offrire lavoro a chi ne ha più bisogno.

L’ingegnere agricolo Junroe Barrios di M’lang, insieme ai membri della Central Mindanao Green Workers Association, è riuscito a creare delle speciali visiere servendosi del bambù, una risorsa tipica della zona.

Queste sono diventate popolari sui social media da quando il giornalista e politico filippino, Emmanuel Piñol, le ha fatte conoscere tramite il suo profilo su Facebook.

Come ha fatto sapere Piñol, il processo di realizzazione del dispositivo avviene in tre “fasi”: smantellamento delle doghe di bambù e stagionatura, fissaggio dello scudo in plastica, disinfezione e confezionamento.

Tutti coloro che lavorano alle visiere lo fanno da casa ma un altro vantaggio di questo progetto è che il costo per realizzare il prodotto che è di 80 peso filippini (circa 1,40 euro) ma le visiere vengono poi vendute a 150 (2,60 euro) così da aiutare gli agricoltori locali che le realizzano.

“In questo modo, ci assicuriamo che i nostri agricoltori ricevano un compenso equo, soprattutto ora che l’economia è sfidata dalla pandemia COVID-19” ha dichiarato Alex Lopez, uno dei fondatori di Bambuhay, impresa sociale che si occupa della realizzazione di questo prodotto.

Volgendo in positivo la situazione del coronavirus che, anche nelle Filippine richiede alle persone di proteggersi utilizzando dei dispositivi come mascherine o appunto visiere, anche stavolta è uscito qualcosa di buono.

La realizzazione di queste visiere, infatti, si serve di materie prime locali e dà lavoro a chi ne ha più bisogno.

Fonte: news.abs / Gov.ph / Facebook

