Due nonnine brasiliane creano uno “stendino” solidale per regalare mascherine in tessuto

Hanno creato una corda per il bucato solidale per donare maschere da loro realizzate. Ci troviamo nel comune del Brasile di Americana, nello Stato di San Paolo, precisamente nel quartiere di Vale das Nogueiras.

Loro sono due nonnine, Silvia Oliveira e Amanda Oliveira, che si sono messe a cucire mascherine in tessuto lavabili, da regalare ai loro concittadini. Una volta pronte, le appendono a una corda da bucato posizionata davanti le loro case, e le persone che passano per strada possono prenderne una gratuitamente.

Un gesto di solidarietà non da poco, quello di mettere le importantissime e ricercate mascherine a disposizione gratuitamente per chiunque ne abbia bisogno.

Soprattutto se consideriamo che molte artigiane attualmente stanno facendo pagare le loro creazioni profumatamente qui in Italia, dove reperire una mascherina continua a essere difficile. Anche se non mancano le iniziative benefiche di chi continua a regalarle.

Ricordiamo, per completezza di informazione, che queste mascherine non proteggono dal contagio, ma sono una misura in più per proteggere bocca e naso dal contatto con le mani ed evitare che le parti più macroscopiche vengano disperse. Non sono un presidio medico, e non possono sostituirlo.

Fonte: Portal de Americana

