In Florida la squadra di pompieri tutta al femminile che rompe gli schemi e sta facendo la storia

Un nuovo equipaggio di vigili del fuoco al femminile sta facendo la storia in Florida. È la prima volta infatti che un intero team è composto esclusivamente da donne, rompendo così i classici schemi e le disuguaglianze di genere.

Quelle che vedete in foto sono le 5 donne che fanno parte della nuova squadra di pompieri che hanno preso servizio il 18 settembre presso la stazione del Palm Beach Gardens Fire Rescue in Florida.

Una data che è diventata anche speciale e simbolica visto che ha coinciso con quella della morte di Ruth Bader Ginsburg, giudice della Corte Suprema che si è sempre battuta per i diritti e le pari opportunità delle donne.

Il capitano Krystyna Heiser Krakowski comanda una delle rarissime squadre di vigili del fuoco interamente femminili d’America, con cinque donne a rivestire tutti i ruoli previsti nel team: capitano, autista, vigile, tenente di soccorso e medico.

Questa è la prima volta nella storia del dipartimento, fondato nel 1963, ma non la prima negli Usa.

Qualche tempo fa una squadra più piccola ma interamente composta da donne era comparsa nella stazione 34 dei pompieri di Pasadena (California) e anche in Europa, precisamente in Gran Bretagna, vi è un team della Chelsea Fire Station che opera a Londra guidato dal capitano Louisa De Silvo.

Stavolta, secondo quanto ha dichiarato il capitano Krakowski “Ci sono state più risate e battute a spese degli uomini” ma non va sempre così. Il team di Londra, ad esempio, ha dovuto rispondere con un video satirico ai tanti commenti in cui si chiedeva alla squadra tutta al femminile quando avrebbe fatto un calendario.

Last week we posted about an all-female fire crew and it got a lot of comments! Firefighters Nikki and Emily sit down and reply to some of them – the strange ones, the sexist ones and the funny ones. https://t.co/x0gInX0DmE pic.twitter.com/fuaN3UrmdG

— London Fire Brigade (@LondonFire) August 19, 2020