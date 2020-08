“Sono pelata e sono bella”: la storia di Silvia, che accettando l’alopecia ha imparato ad amarsi così com’è

View this post on Instagram

Qualche giorno fa ho compito 30 anni. Oltre che a volervi ringraziare di cuore per i vostri messaggi volevo scrivere due righe su questa data così importante. Quest’anno segna anche 15 anni di vita senza capelli. Esattamente metà della mia vita l’ho trascorsa senza capelli. Sembra un attimo eppure sembra una vita fa. Se guardo a dove sono arrivata oggi con la mia alopecia quasi non mi sembra vero. Mi sembra sopratutto incredibile che una volta ero una persona triste, disperata, piagnucolona. Quanti pianti per i capelli e che dolore profondo e immenso. Mi sembra assurdo guardare la donna che sono oggi e sapere che mi piaccio. Sapere che non ho problemi con quello che vedo. Sapere che mi sono accettata completamente per quella che sono. Mi sembra incredibile vedere una testa pelata ed essere felice. Andare oltre a quella che ero una volta. Anzi ho provato a mettere in testa una parrucca l’altro giorno e semplicemente non mi vedevo più io. Non sono più io quella donna con la parrucca o con i capelli. La gente certe volte si meraviglia quando dico che se domani trovassero la cura non è mia intenzione farla. Io non voglio indietro i capelli perché io sono così. Sono pelata e sono bella. Non ho i capelli ma non significa che mi manca qualcosa. Sono diventata una donna pelata e l’amore per me stessa mi ha portata ad amarmi così come sono. Non più magra, non più alta e manco con una bella chioma nera. Certe volte le persone mi dicono che potrei essere più bella con i capelli. Forse è vero ma non voglio essere più bella perché mi amo così come sono. Con quelli strani foulard in testa e con quella rotondità minale che adoro. Sono sempre stata una ragazza originale, una ragazza strana, una ragazza diversa. Il regalo più bello che posso farmi e che mi sono fatta è stato proprio l’accettare me stessa così come sono. La libertà che mi sono regalata quando mi sono accettata vale più di qualsiasi canone di bellezza. Perché Io sono quella che mentre le ragazze normali si fanno le foto con i capelli di paglia nei campi di lavanda io cerco una posa minimal con un trench oversized. La normalità denota mancanza di coraggio. #alopecian #alopecia #alopeciaawareness #alop