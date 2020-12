La comunità Sikh che sta offrendo centinaia di pasti ai camionisti bloccati al confine con l’Inghilterra

La comunità Sikh del Kent (Inghilterra) si è resa protagonista di un bellissimo gesto di solidarietà nei confronti dei camionisti bloccati al confine con l’Inghilterra. I suoi membri si sono riuniti per preparare e consegnare centinaia di pasti alle persone a cui viene impedito il passaggio a causa della chiusura dei confini.

Centinaia di camionisti sono rimasti bloccati al confine di Dover in Inghilterra. Non hanno la possibilità né di entrare né di uscire dal Regno Unito a causa delle nuove restrizioni per la variante covid inglese e non si sa quando la situazione si sbloccherà.

Nel frattempo, per aiutarli si è mossa la comunità Sikh locale che ha preparato ben 800 pasti, in meno di tre ore, poi distribuiti gratuitamente con l’aiuto della polizia agli autisti di camion affamati.

I guidatori sono stati rifocillati con curry di ceci, piatti di pasta e funghi oltre che ovviamente riforniti di acqua.

800 Hot meals ready for the truckers stranded in #Kent due to #OperationStack ! Our thx to the #Kent Sikh community especially Guru Nanak Gurdwara Gravesend. for preparing meals on short notice #BordersClosed @Port_of_Dover pic.twitter.com/65WOnh1NG9 — Khalsa Aid (@Khalsa_Aid) December 22, 2020

Nel frattempo continuano i colloqui con il governo francese per la riapertura del confine dato che, in qualche modo, i più di 1000 camion rimasti bloccati nel Kent a causa dei timori generati dal nuovo ceppo di coronavirus, dovranno pur muoversi.

Dopo il divieto dei giorni scorsi che impediva a tutto il traffico di merci e passeggeri di entrare in Francia, la situazione è diventata insostenibile e stamattina la tensione era molto alta (ci sono anche stati scontri con la polizia).

Tra i camionisti intrappolati anche alcuni italiani che rischiano di non riuscire a tornare a casa per Natale.

Per fortuna, la comunità Sikh continua a prendersi cura di queste persone, già tanto provate dal loro duro lavoro e ha annunciato di aver preparato altri 1000 pasti!

Another 1000 hot meals will be delivered by our team for the truck drivers who are stranded in #Kent due to #OperationStack ! We are working with @kent_police https://t.co/JeqxcddBjO — Khalsa Aid (@Khalsa_Aid) December 23, 2020

It was great to work with the men & women from @kent_police , @HMCoastguard and the @HighwaysEngland to assist the truck drivers who are caught up in #OperationStack ! What an amazing bunch of people carrying out fantastic work under difficult circumstances! #BordersClosed pic.twitter.com/uwzPfK9t96 — ravinder singh (@RaviSinghKA) December 23, 2020



Fonti: Kent Online / Khalsa Aid Twitter / Ansa / The medi thelegrap

Leggi anche: