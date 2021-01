Noto marchio di accessori regala sacchi a pelo ai clochard e ai loro cani per proteggerli da freddo e neve

Il freddo, quello vero, è arrivato e c’è chi non ha un tetto dove ripararsi, ma c’è chi pensa a loro: Riccardo Gardoni, fondatore del marchio di accessori per cani Poldo Couture, ha regalato 30 sacchi a pelo ai clochard milanesi e ai loro fedeli amici a quattro zampe.

A fine dicembre tutto il Nord si è svegliato sotto la neve. Circa quaranta centimetri di neve che ha imbiancato tetti e strade: uno spettacolo stupendo, ma anche moltissimi disagi alla circolazione e alle comunicazioni. E soprattutto tanti problemi per chi, purtroppo, una casa non ce l’ha (Leggi anche: Tutto il Nord si sveglia sotto la neve: spettacolo magico ma troppi disagi).

Per questo Riccardo Gardoni ha deciso di fare qualcosa per loro, regalando 30 sacchi a pelo ai senzatetto e ai loro amici a 4 zampe. Non doveva farlo, qualcuno potrebbe dire che lo ha fatto per farsi pubblicità. Può darsi, ma lo ha fatto e ora ci sono persone e animali nel Milanese che hanno meno freddo.

“Visto che presto arriverà il burian (vento gelido proveniente dagli Urali N.d.R.), abbiamo pensato di aiutare alcuni senzatetto ed i loro cani, donando sacchi a pelo e i nostri caldi giubbotti” annuncia il fondatore di Poldo Couture su Istagram.

L’iniziativa è partita da Rogoredo, quartiere della periferia di Milano, per poi proseguire ad altre zone nell’interland.

Notizia che ai clochard e ai loro amici pelosi scalda il corpo, a noi il cuore.

Fonti di riferimento: Riccardo Gardoni/Istagram

Leggi anche: