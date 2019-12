Sasha, il bambino nato senza occhi rifiutato dalla madre, ha trovato una nuova famiglia

Ricordate Sasha, il bambino nato senza occhi che la madre aveva deciso di affidare all’Ospedale perché non in grado di accudirlo come avrebbe voluto? Ebbene, lo ha adottato una famiglia e il piccolo ha già trascorso il Natale con i nuovi genitori.

Sasha, che adesso ha 8 mesi, non vede perché è nato senza bulbi oculari, come solo 2 altri bambini al mondo, anche se lui rispetto a loro non soffre di patologie correlate. La madre, cresciuta in orfanotrofio, non se l’è sentita di tenerlo con sé visto il suo problema e così, ad accudirlo per mesi, è stata un’infermiera di Tomsk.

La nuova famiglia è stata trovata mercoledì scorso, come hanno dichiarato i funzionari del Governo:

“È successo durante quest’ultimo mese… Non possiamo rivelare ulteriori dettagli sulla famiglia”. Siamo, ovviamente, molto felici per Sasha e auguriamo a lui e ai suoi nuovi genitori tutto il meglio possibile”.

Ora il piccolo Sasha avrà delle sorelle con cui giocare, e continuerà a essere sottoposto alle cure necessarie per assicurarsi che il suo viso non si deformi. Ogni sei mesi gli saranno infatti impiantati minuscoli occhi.

Per il resto è un bambino sano e gioioso, come ha ribadito l’infermiera che si è presa cura di lui in tutto questo tempo:

“Non è diverso dagli altri bambini, gioca e sorride come un bambino sano. Ama nuotare, è molto allegro.”

Davvero una bella notizia a cui forse ha contribuito, come ha detto la giornalista Svetlana Syrova, la “magia del Natale”.

Photo Credit: siberiantimes