L’attivista che ha comprato 1 milione di metri quadrati di foresta amazzonica per tutelare gli animali

Enquanto Os criminosos já estão soltos, nós estamos lutando para salvar as vítimas! Hj faz três dias que a polícia estourou uma rinha de cachorros em Mariporã, SP. Encontramos dois cães mortos no local, e outros dois morreram no Inst! Exames comprovaram que eles eram drogados, davam anabolizantes para que ficassem mais fortes e testosterona para que aumentasse a agressividade! Todos tem alteração hepática e em dois já afetou os rins. Mas os criminosos já foram soltos!!!! Eu confesso pra vcs que este caso me abalou profundamente. Não consigo me conformar, acreditar que se divertiam com a dor, com a morte daqueles que chamamos de melhores amigos. Um médico veterinário participava desta atrocidade! Crmv exigimos uma atitude! Ele n pode mais ser veterinário!!! N consigo aceitar o fato de tanta gente se comover, e os criminosos estarem soltos, livres para aproveitarem o ano novo e voltarem a cometer crimes. Enquanto isto nós, as ongs temos w enfrentar tanta dificuldade para cuidar destes cães vitimas de tamanha atrocidade e ignorância! Peço que nos Bradesco Ag 1974-7 Cc 288-7 Itaú Ag 0772 Cc 09021-3 Banco do Brasil Ag 1817-1 Cc 120.000-3 Instituto Luisa Mell de Assistência aos Animais e Meio Ambiente CNPJ: 21.877.796/0001-35 e [email protected] políticos!