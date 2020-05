Ryley, il ragazzino eroe che ha salvato un bimbo di 1 anno che rischiava di annegare

Un ragazzino inglese di 15 anni ha ricevuto l’appellativo di “angelo custode”. Il suo merito? Aver compiuto un piccolo miracolo, salvando un bambino che rischiava di annegare nel canale Aire and Calder Navigation a Knottingley.

Il destino ha voluto che il giovane Ryley Ferguson si trovasse nel posto giusto al momento giusto. Ryley era a spasso con i suoi cani nella cittadina del West Yorkshire, quando ha notato Reggie, un bimbo di circa un anno, cadere nel corso d’acqua.

ha raccontato il giovane eroe.

Qualche secondo dopo lo ha fatto e ho visto affondare le sue gambe, quindi mi sono tolto il cappotto e mi sono gettato nel fiume mentre lui si trovava già in fondo al canale. Per rassicurarlo gli ho detto: ti ho preso, starai bene”.

La mamma del piccolo Reggie ha elogiato il coraggioso gesto del giovane e ha voluto esprimere tutta la sua gratitudine postando su Facebook una foto che ritrae suo figlio insieme a Ryley, che ha commentato con queste toccanti parole:

“Il nostro eroe proprio lì con il mio bambino… questa foto verrà stampata e messa in una cornice in modo che Reggie possa vederla per sapere chi è il suo angelo custode. Saprà sempre chi è il suo eroe e saremo per sempre in debito con te…”